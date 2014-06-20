نجومية ساطعه لتوم كروز في طوكيو

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فضيلة بودريش

تألق الفنان توم كروز بشكل لافت في طوكيو، وتدفق جمهور المعجبين نحوه، بمجرد أن خطى خطواته الأولى على السجادة الحمراء، خلال تأهبه لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان” never go back” أو “لا تعد أبداً إلى الماضي”، ولم يخف عشاقه اعجابهم الكبير بنجمهم الساطع، رغم أنه يبلغ من العمر اليوم 54عاما.

احتضن الجمهور الياباني بحب وإعجاب كبير الفنان والنجم العالمي توم كروز، بمجرد نزوله من سيارته وشروعه في السير على السجادة الحمراء، فقد التف العديد من المعجبين من حوله، على ضوء ما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية من تفاصيل، وكتبت تقول أن النجم مازال قادرا على أسر المعجبين في كل مكان، رغم ما يشهده الفن من منافسة أو ما أطلقت عليه ب “حرب النجوم”، وكذا قدرته على المحافظة على إثارة شغف العشاق والمعجبين.

وبدا توم متميزا كالعادة، حيث ارتدى بدلة سوداء وقميصا أبيضا وربطة عنق منقطة، وحيا جمهوره بابتسامة عريضة ولوح بيده لكل من هتف باسمه وحاول تحيته.

ويعد هذا الفيلم الجديد تكملة لجزء ثان من سلسة جاك ريتشير، والتي تلت الفيلم الأصلي للعام 2012، حيث بدأت بوادر نجاح الفيلم في سنة 2013 عندما تجاوزت مبيعات تذاكر الجزء الأول 200 مليون دولار، عبر جميع أنحاء العالم.

علما أنه يتناول قصة ريتشر، التي يؤدي شخصيته توم كروز، والذي يتمكن من الهرب مع رائد في الجيش بعد اتهامه بالتجسس، والجدير بالإشارة فإن هذا الفيلم سوق في الأسواق الكبيرة، مثل اليابان وكوريا والمكسيك وألمانيا وحقق أرباحا بقيمة تناهز 113 مليون دولار .

ويحضر الممثل الكبير توم كروز في الوقت الحالي، من أجل خوض الجزء السادس من المهمة المستحيلة “ميشن ايمبوسيبل، والمرتقب إصداره في يوليو من عام2018.

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