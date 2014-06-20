توم هانكس يفتك جائزة نجم هوليوود

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فضيلة بودريش

عادت جائزة نجم هوليوود للممثل توم هانكس، عن دوره الرائع الذي جعله يتألق كثيرا في الفيلم الدرامي المأخوذ عن قصة حقيقية Sully، ووقع الاختيار عليه بعد براعته في تقمص شخصية البطل، علما أن تسليم الجائزة مقرر خلال حفل Hollywood Film Awards، في دورته العشرين، الذي سيقدمه الممثل الكوميدي جيمس كوردون، يوم 6 نوفمبر المقبل، بحسب ما ذكرت مجلة Variety.

أطلق خبر تتويج الممثل توم هانكس، شركة Dick Clark Productions، التي أعلنت عن فوز الفنان بجائزة نجم هوليوود، مشيدة بأدائه المميز في الفيلم الدرامي المأخوذ عن قصة حقيقية، وأكد ” ألين شابيو” المدير التنفيذي للشركة، أن توم هانكس قدم أداء مذهلا، و يعد واحدا من بين أدواره الرائعة، التي قدمها خلال مسيرته الفنية الثرية بالانجازات، وأوضح بحماس كبير:”..نحن نتشرف بتقديم هذه الجائزة له..”

وبالنظر إلى مسار توم هانكس الفني وإنجازاته القيمة التي حققها نذكر فوزه بجائزتي أوسكار خلال سنتين متتاليتين، عن أدواره في فيلمي Philadelphia عام 1994، وForrest Gump عام 1995، ويذكر فيلم Sully يجمع بين الدراما والوقائع والأحداث التاريخية في نفس الوقت، ويروي قصة عميلة هبوط اضطراري لأحدى الطائرات الأمريكية فوق سطح نهر هادسون، بتاريخ 15 يناير عام 2009. ويجسد هانكس دور الطيار اﻷمريكي “تشيزلي سولنبيرجر” الشهير بـ “سولي”، الذي ينجح في إنقاذ حياة 155 من ركاب الطائرة.

والجدير بالإشارة فإن هذا الفيلم، الذي حقق إيرادات قياسية وصلت إلى حدود 168.6 مليون دولار، عبر جميع بلدان العالم، وفي هذا الفيلم الناجح لأول مرة، يتعاون فيها توم هانكس مع المخرج كليت إيستوود. ويذكر أن آخر أعمال توم هانكس، فيلم Inferno، الذي سوف ينطلق في دور العرض نهاية شهر أكتوبر الجاري.

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