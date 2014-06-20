ماسكات رائعة بالطماطم تحمي بشرتك من الجفاف وحب الشباب والرؤوس السوداء

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الطماطم هي واحدة من الفواكه الأساسية التي لا تخلو من أي مطبخ، وهي رائعة للبشرة ولصحة أبداننا لأنها تحتوي على الكثير من المواد الغذائية والفيتامينات.

ويمكنك بسهولة إعداد بعض الخلطات من الطماطم في البيت للعناية ببشرتك، لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وفيتامين سي والبروتينات الأخرى التي تفيد بشرتك في عدة طرق. وبسبب وجود مادة الليكوبين في الطماطم فإنك ستحصلي على النعومة في بشرتك وستجنبك الآثار السلبية الناجمة عن أشعة الشمس. إليك أفضل وصفات الطماطم لجمال بشرتك:

ماسك الطماطم والعسل

امزجي لب ثمرة الطماطم مع ملعقتين من عسل النحل، ثم أضيفي ملعقة واحدة من عصير الليمون، وامزجي الخليط معاً، وضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسلي وجهك بالماء.

هذا الماسك مفيد للأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد.

ماسك الطماطم والأفوكادو

استخرجي لب ثمرة طماطم واحدة ثم امزجيها مع ثمرة الأفوكادو المهروسة واخلطيهما معاً وضعي هذا الماسك على وجهك كل يوم للحصول على بشرة رطبة.

فهو جيد لتغذية الجلد الجاف.

ماسك الطماطم وزيت الزيتون

استخرجي لب ثمرة طماطم واحدة ثم أضيفي إليه ملعقة واحدة من زيت الزيتون وملعقة واحدة من زيت الجوجوبا.

امزجي جميع المكونات معاً إلى أن يصبح الخليط طرياً وضعيه على وجهك وحول الرقبة كذلك ثم اغسليه بعد 10 دقائق.

هذا الماسك له مفعول رائع للبشرة المعرضة لحب الشباب.

ماسك الطماطم واللبن

احضري ثمرة طماطم واحدة ثم أضيفي بعض اللبن إليها وملعقة واحدة من العسل ونصف ملعقة من الكركم.

امزجي جميع المكونات معاً ثم ضعيه على وجهك، ويمكنك وضع هذا الماسك كل يوم على وجهك. إن له فعالية في تفتيح لون الجلد.

ماسك الطماطم والشوفان

استخرجي لب ثمرة طماطم واحدة ثم امزجيه مع ملعقة واحدة من الشوفان، وملعقة واحدة من العسل وملعقة واحدة من الليمون، وامزجي جميع المكونات معاً وضعي هذا الماسك على وجهك، وانتظري لبعض الوقت ثم اغسليه بالماء.

هو ماسك مفيد لعلاج حب الشباب والتشققات الموجودة بالجلد، كما يمكنك استخدام هذا الماسك كل يوم للتخلص من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء في الوجه.

ماسك الطماطم والكيوي

استخرجي لب ثمرة طماطم واحدة، ثم قطعي نصف ثمرة الكيوي إلى قطع صغيرة، وامزجي الطماطم وقطع الكيوي معاً إلى أن يصبح الخليط طرياً.

أضيفي ملعقة واحدة من الحليب إلى الخليط واخلطيه جيداً، ثم ضعي هذا الماسك على وجهك، وانتظري لبعض الوقت ثم اغسليه بالماء البارد.

هذا الماسك مناسب للبشرة الجافة.

ماسك الطماطم وصبار الألوفيرا

استخرجي لب ثمرة طماطم واحدة وأضيفي إليه ملعقة واحدة من هلام الألوفيرا، ثم ملعقة واحدة من العسل واخلطي جميع المكونات معاً إلى أن يصبح الخليط سميكاً.

ضعي هذا الماسك على وجهك واغسليه بعد 20 دقيقة حيث يساعد أيضاً على تهدئة الجلد المهيج والملتهب، كما له مفعول في علاج الهالات السوداء والبقع الداكنة في الوجه.