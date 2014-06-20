استخدامات مبتكرة ونتائج مبهرة لمعجون الأسنان

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من الأمور المتعارف عليها أن معجون الأسنان المستحضر الأساسي لتنظيف وتحسين مظهر الأسنان والحفاظ على صحتها، ولكن المدهش والرائع أنه لا يقتصر استخدام معجون الأسنان على ذلك فحسب، فقد وجد أن فوائده تتعدى ذلك بكثير، حيث نجد له بعض الفوائد التجميلية والصحية للبشرة، وفي السطور التالية سوف نعرض عدد من الاستخدامات لمعجون الأسنان التي حققت نتائج مبهرة..



تنظيف المرايا و النظارات:

افركي المرآة أو النظارة بقليل من معجون الأسنان ثم أزيليه بقطعة قماش نظيفة وقومي بعدها بمسح المرأة بقطعة قماش مبللة ثم جففيها ولاحظي البريق.

تنظيف المجوهرات المصنوعة من الفضة أو الأحجار الكريمة:

استخدمي فرشاة أسنان قديمة وبعض من معجون الأسنان في فرك مجوهراتك ثم اشطفيها بالماء وجففيها بمنشفة و ستلاحظي تألقها.

تنظيف مكواة الملابس:

افركي بعض من معجون الأسنان على المكواة (وهي باردة) ثم امسحيها بقطعة مبللة بالماء.

التخلص من رائحة الحليب في الرضاعات:

معجون الأسنان يخلص الرضاعات من رائحة الحليب تماماً على عكس صابون الأواني العادي الذي لا يقضي عليها، افركي الزجاجة بمعجون الأسنان واشطفيها بالماء جيداً للتخلص من المعجون تماماً.

إزالة الكتابات والرسوم بأقلام الشمع من على الحائط:

كثيراً ما يقوم الأطفال بالكتابة على الحوائط باستخدام ألوان الشمع ولكي تتخلصي منها قومي بمد معجون الأسنان على الكتابات والرسومات وافركيها بفرشاة حتى تزول ثم امسحي مكانها بقطعة قماش نظيفة ومبللة بالماء.

فوائد تجميلية وصحية للبشرة بمعجون الاسنان :

معالجة الحبوب والبثور:

ضعي القليل من معجون الأسنان على منطقة الحبوب أو البثور، حيث يعمل على تجفيف الحبوب من خلال امتصاص الزيوت التي تفرزها، أما إن كنت تعانين من البشرة الحساسة جداً فقد تصيبك هذه الطريقة بتهيّج البشرة واحمرارها.

ازالة الروائح:

تقوم مكوّنات معجون الأسنان بإزالة الروائح من الفم مما يمكن أن يكون فعّالاً أيضاً على اليدين والبشرة، فإن لم تتمكني من إزالة رائحة معيّنة من يديك بالصابون، ضعي القليل من معجون الأسنان لتصبح رائحة يداك منعشة.