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حصاد العام: أغنى 10 شخصيات في 2016

by أيمن الرفاعي
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بيل جيتس

كعادتها كل عام ترصد مجلة فوربس لأغنى الشخصيات في العالم. وفي هذا العام نشرت المجلة القائمة السنوية والتي أفادت أن هناك 1810 ملياردير ينتشرون في كل أنحاء العالم تبلغ قيمة ثروتهم  648000000000 دولار. وشهدت القائمة تغيرات طفيفة عن العام الماضي وقد جاءت مرتبة كالتالي:

1- بيل جيتس

يتربع المبرمج ورجل الأعمال والمفكر والمستثمر الأمريكي بيل جيتس على قائمة الشخصيات الأكثر ثراءاً على مستوى العالم، حيث بلغت ثروته هذا العام 75 مليار دولار.

ومن المعروف أن بيل جيتس هو مؤسس شركة مايكروسوفت عام 1975 . وعلى الرغم من دراسته للحقوق إلا أنه وجد نفسه مهووساً بالكمبيوتر والبرمجيات مما دفعه لتغيير مساره في الحياة.

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