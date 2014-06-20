“الوشم” يفترس أجساد الشباب والشابات

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أصبحت أيادي وأقدام وأكتاف الكثير من الفتيات اليوم مسرحاً لعرض رسومات وطيور وأيضاً أسماء للعشاق وذلك من خلال موضة الوشم التي انتشرت بشكل كبير خاصة في قبل الشباب والشابات والتي باتت سمة تؤكد مواكبتهم للموضة السائدة وأصبحنا نرى أفاعي وفراشات وحيوانات مفترسة تفترس مناطق مختلفة من أجسادهم، ومع تجدد صيحات الموضة يتجدد شكل الوشم وألوانه مما يجعل البعض يرغب في تغييره، ولكن ما لا يعلمونه بأن هذا الوشم يجلب للجسم الكثير من الأمراض التي تؤثر على حياتهم، فبعد رسم الوشم تشتكي معظم الفتيات من حساسية الجلد وظهور طفح جلدي، وغيرها من المشاكل الصحية. وهذا ما أثبتته الدراسات التي أجريت على النساء والرجال الذين يرسمون على أجسامهم الوشم.

المكونات المتداخلة في حبر الوشم…

حبر الوشم يحتوي على مواد مؤكسدة ضارة مثل معادن الكبريتيدات وصبغات عضوية، فهذا الحبر يؤثر على صبغة الميلانين الموجودة في الجلد بشكل طبيعي، مما يغير من لون الجلد ويؤثر على الجلد بعد مرور أعوام، ويضاف للحبر مواد غير معروفة من خلال الشخص الذي يقوم بالرسم، ويحتوي حبر الوشم على مواد أخرى مثل الفورمالين والكحول والميثانول ومواد تسبب سيولة الحبر، هذا كله إلى جانب احتوائه على الكربون الأسود وثاني أكسيد التيتانيوم وأكاسيد الحديد وأكريدين، وهي مواد تؤثر على صبغة الجلد، وتسبب الكثير من الأضرار وهناك معلومة لا بد من معرفتها أن شكل الجسم يتغير مع مرور الزمن ، ومن الممكن أن يصبح الوشم غير ملائم لشكل الجسم في هذه الفترة.