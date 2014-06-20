جوائز للعارضين في معرض سوق السفر العربي 2017

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يتيح معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017) فرصة مميزة لجميع العارضين لتسليط الضوء على قدراتهم الإبداعية وريادة أعمالهم وتميز مشاركتهم من خلال جوائز “Best Stand” لتكريم العارضين والتي تنظمها “ريد ترافيل اكزيبشنز” وذلك للعام الثالث على التوالي.

انطلقت هذه الجوائز في عام 2015 بهدف تكريم وإبراز الإبداع التصميمي وجمالية حضور وتواجد الشركات في هذا المعرض السنوي، وتشمل 5 فئات رئيسية: أفضل تصميم جناح، أفضل جناح لعقد الأعمال، وأفضل ميزة، وأفضل طاقم، وأفضل ابتكار.

وستشرف على عملية التقييم لجنة تحكيم تضم نخبة من المصممين والمتخصصين في هذا القطاع بما في ذلك: ليو فيوتريل، مدير عام مجموعة وكلاء جولة السفر والسياحة بدبي (DTTAG)؛ وفيونا ماك أندرو شارب، مدير عام المبيعات والتسويق في مجلة أخبار السفر والسياحة (TTN)؛ ونيك هول، العضو المنتدب لـ (Digital Tourism Think Tank)؛ ودانيال بيرس، العضو المنتدب لـ (TTG Media).

وستجري عملية التحكيم يوم الثلاثاء 25 أبريل القادم، وسيتم الكشف عن الفائزين خلال جلسة لالتقاط الصور على أرض المعرض في اليوم التالي.

وتوجد أكثر من 2500 شركة عارضة من مختلف قطاعات السفر والسياحة في 12 قاعة ضمن المعرض.

وتركز معايير جائزة أفضل تصميم جناح (Best Stand Design) على تحديد الجوانب التصميمة اللافتة للنظر، والرواية الإبداعية في استخدام المساحة، والقدرة على جذب أنظار الزوار، والوجود البارز في قاعات المعرض، وعدد الزوار.

أما جائزة أفضل جناح لعقد الأعمال (Best Stand for Doing Business) فستكون من نصيب الجناح الذي سيشكل منصة مثالية لعقد الاجتماعات عبر تخطيط التصميم بشكل منظم للغاية يساهم في تعزيز جمالية الجناح وإبراز الخدمات المتاحة. فيما ستركز جائزة أجمل جناح (Best Stand Feature) على الجوانب البصرية وحسن استخدام الجناح لعرض الخصائص الثقافية وجذب الزوار.