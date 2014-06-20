حيل تجعل طفلك ينطق مبكراً

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أي تأخر في كلام الطفل، يصيب الأهل بالقلق وينتابهم جراء حدوث ذلك الكثير من الخوف، على اعتبار أن النطق في سن مبكرة، يعكس صحة وسلامة الطفل، وحتى يتسنى لك الشروع في تعليمه أبجديات الدراسة وطريقة التعبير عما يرغب في الحصول عليه، وكذلك التواصل مع الغير. نقدم لك نصائح ذهبية، تمكنك من تحقيق هذا الهدف.

الكلمات السهلة:

من الأمور المساعدة والمشجعة على نطق الصغير مبكراً، تكرار الحديث والكلمات الموجهة إليه عدة مرات، فعلى سبيل المثال تكرار الكلمات والحروف السهلة مثل “ماما” و “بابا” وكلمة ماء وحليب، ثم ترديد اسمه وتوجيه الإشارة إليه، حتى يستوعب مع الوقت أنه اسمه، فينظر إليك عند مناداته.

الموسيقى والأفلام الكرتونية:

تجذب الصغار كثيراً الموسيقى والأغاني، خاصة تلك المخصصة للأطفال، بل وتلفت انتباههم بسرعة وتجدهم يتحركون أو يبدون فرحتهم بها، ودعيهم يحضرون الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة، لأن كل ذلك من شأنه أن يساعدهم على الكلام، في محاولة منه لتقليد ما يعلق بذهنه.

طفلك يفهمك

يؤكد الخبراء أن الطفل الذي مازال رضيعاً ولا يتكلم، يفهم جيداً ما يقولوه أبويه، لذا خصصي وقتاً لطفلك وتحدثي إليه ووجهي له الأسئلة، وحاولي مساعدته في الأجوبة، بل وأجيبي بدلاً عنه وحاولي أخذ موافقته بهز رأسك ورأسه.

الصور الجذابة

استعيني بالكتب خاصة الملونة والجذابة، لشرح عدة أمور للطفل الذي بدأ ينطق حروفه الأولى، حيث يرى أطباء الأطفال أن قيام الأمهات بخطوة عرض الكتب الملونة والمعززة بالصور وشرحها للصغير، مهمة جداً لإثراء رصيده المعرفي.