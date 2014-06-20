مهرجانات طرابلس الدولية جمعت راغب وعاصي وكاظم… ووليد توفيق غنى مجاناً!!!!

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ندى أيوب – بيروت

بالرغم من الظروف الصعبة التي يعانيها لبنان على كافة المستويات، وبالرغم من معاناة قطاعه السياحي، كان صيفه حافلاً بالمهرجانات الدولية والمناطقية، إضافةً إلى ولادة مهرجانات جديدة هذا العام.

أكثر من مئتيْ احتفال، منها تسعون مهرجان دولي، واستقطاب نجوم لبنانيين وعرب، لدرجة أن وزير السياحة ميشال فرعون طالب بتأجيل العام الدراسي ريثما تسدَل ستائر المهرجانات الصيفية، وبالفعل تمّ تأجيل العام الدراسي إلى 26 سبتمبر في المدارس الرسمية…هو الشعب الذي يحبّ الحياة ويستمر رغم الصعوبات.

من المهرجانات الجديدة، أُقيمت وللمرة الأولى مهرجانات طرابلس الدولية للعام 2016 بالتعاون بين بلدية المدينة وجمعية “طرابلس حياة”.

وشكّل هذا المهرجان “انطلاقة للنشاطات السياحية التي ستكون كثيرة في طرابلس، خصوصا لما تتمتع به المدينة من ميزات تراثية وسياحية، وستتبع خطوة المهرجان خطوات أخرى في المستقبل القريب”، على ما قال يحيى فتال رئيس اللجنة السياحية في بلدية عاصمة الشمال اللبناني. وقد شكّل هذا المهرجان نقطة تحوّل في المدينة التي عانت كثيراً، لتؤكد بأنها مدينة تحبّ الحياة.

افتتح المهرجان الفنان راغب علامة، بحضور حشد جماهيري غصت به المدرجات، ونفذت البطاقات قبل أسبوع من الحفل.

قدّم راغب عدداً من أغنياته الجديدة والقديمة “يا بنت السلطان “،”قلبي عشقها” وغيرها وصولاً إلى جديده “شفتك تلخبطت”، ووجّه كلمة قال فيها: ” أعتذر من طرابلس لأنني قصّرت بحقها”، معرباً عن محبته للمدينة وأهلها.

في اليوم الثاني كان الجمهور على موعد مع الفنان عاصي الحلاني، الذي بدأ حفله بالنشيد الوطني اللبناني ورفع الأعلام اللبنانية، فغنى الموال اللبناني ومجموعة قديمة وجديدة من أرشيفه، وختم بأغنية “راجع يتعمر لبنان”.

رافقت الحلاني فرقة المجد للدبكة التي ألهبت حماسة الجمهور. شكر عاصي “الجيش اللبناني والقوى الامنية والصليب الاحمر والدفاع المدني على جهودهم الجبارة في مواكبة الحدث”.

الليلة الثالثة أحياها الفنان كاظم الساهر، الذي أضفى جواً رومانسياً رائعاً على المهرجان، وغنى “احبيني “، “يا رايحين لبنان “،”هل عندك شك ” وغيرها، وسط هتافات الجمهور ومطالبته بالمزيد.

لكن كانت المفاجأة عندما أحيا ابن المدينة الفنان وليد توفيق حفلاً إضافياً لم يكن مقرّراً أثناء إطلاق المهرجان، قدّمه مجاناً لأبناء مدينته، استهله بأغنية “طرابلس يا ارض النور”!!!!

ولا زالت المهرجانات في لبنان مستمرة…..

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