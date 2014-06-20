ترامب بدون زي تنكري وحراسه أفراد عصابة في حفل تنكري

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وكالات

حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب حفل “أبطال وأوغاد” التنكري الذي أقامه أحد أكبر المتبرعين لحملته الإنتخابية بمنزله في لونج آيلاند، إلا أنه لم يتنكر في أي زي.

ودخل ترامب الحفل الذي تستضيفه عائلة ميرسر وهي من أكبر المتبرعين مرتديا بذلة ورباط عنق باللونين الأزرق والأبيض، أما حراسه فحضروا للحفل متنكرين في ملابس أفراد من عصابة الدراجات النارية “هيلز آنجلز”.

وأثناء دخوله وجه ترامب التحية للصحفيين إلا أنه لم يرد على أية أسئلة ولكنه اكتفى بالإشارة إلى نفسه وقال “أنا” عندما سئل عن الشخصية التي يتنكر فيها.

وتحدث ترامب باقتضاب في الحفل وشكر عائلة ميرسر ومكث لأقل من ساعتين فقط، ولم يحضر أي من أفراد عائلته الحفل إلا أن مديرة حملته كيليان كونواي حضرت في زي المرأة الخارقة، وحضر أيضا ستيف بانون الذي اختاره ترامب كبيرا للمخططين الاستراتيجيين في إدارته المقبلة ولكنه عزف عن التنكر هو الآخر.

وتعالت من المنزل المزين بأضواء عيد الميلاد موسيقى أديل وليدي جاجا وشاكيرا وسيا وسيلين ديون.

يذكر أن الملياردير روبرت ميرسر الذي أقيم الحفل في ضيعته هو الرئيس التنفيذي المشارك لصندوق التحوط رينيسانس تكنولوجيز وإبنته ريبيكا هما في فريق ترامب الذي يشرف على عملية الإنتقال.

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