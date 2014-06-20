بالفيديو: 50 ناقة و200 حصان مهر ابنة ترامب

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أقدم مواطن أردني على طلب يد إبنة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وقد قدم المواطن الأردني طلبه عبر قصيدة شعرية كتبها بنفسه راجيا ألا يقابل طلبه بالرفض.

وفي التفاصيل أن الشاعر الأردني فليح الجبور الصخري قد نظم قصيدة لهذا الهدف خصيصا كما قام بنشرها على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقدم الشاعر الأردني عبر قصيدته مهرا مغريا تمثل في رغبته في إهدائها 50 ناقة و200 من الخيل العربي الأصيل إضافة إلى 14 فدانا من الأرض أيضا. كما اشترط الشاعر الأردني على ابنة ترامب ضرورة ارتداء الحجاب فور وصولها إلى باديته على اعتبار أنها سوف تصبح من حريمه والتي يجب أن تتسم بالحشمة على حد قوله.

يعد الشاعر الأردني فليح الجبور الصخري من مشاهير الشعراء بالأردن وقد سابق وأن شارك في مسابقة شاعر المليون الشهيرة.

لم يحدد الشاعر الأردني في قصيدته أي من بنات ترامب التي يقصدها فلم يذكر إسمها في القصيدة.

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