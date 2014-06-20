“رجل عديم اللباقة ومخجل” وصف الأمريكان الغاضبون لرئيسهم ترامب

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كانت صورة الطائرة التي هبطت بعائلة ترامب خلال عطلة نهاية الاسبوع مثاراً للجدل بين الأمريكان على مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد أظهرت الصورة نزول الرئيس الأمريكي على سلم الطائرة وخروجه منها نهائياً في الوقت الذي كانت فيه زوجته تهم بالخروج من الطائرة. الصورة دفعت الأمريكان للتساؤل عن سر تجاهل ترامب لسيدة أمريكا الأولى.

فمثلاً قام أحد المواطنين بمشاركة صورة للرئيس السابق أوباما وهو يقدم زوجته أمامه على سلم الطائرة وناشد المواطن متابعيه أن يقارنوا بين الصورتين، في حين قام مستخدم آخر بنشر صورة للرئيس دونالد ريجان وهو يصطحب زوجته قائلاً “سواء كنتم تحبونه أو تكرهونه، هكذا يعامل الرجل النبيل زوجته”.

واسترجع البعض لواقعة حفل التنصيب للرئاسة، حيث خرج ترامب مسرعاً من السيارة كي يسلم على أوباما وميشيل تاركاً زوجته في السيارة. وقد غرد مواطن أمريكي آخر بالقول: “من المحزن رؤية رجل بلا لباقة اجتماعية، ولا يعرف كيف يعامل سيدة.

هذا يقلل من شأنها، وهو أمرٌ مخجل” اتفق الأمريكان إذن على عدم مراعاة رئيسهم لقواعد الإتيكيت واللباقة ولكن لم يستطع أحد تقديم تفسير لهذه السلوكيات المرفوضة والتي لا يمكن توقعها من رئيس دولة مثل الولايات المتحدة