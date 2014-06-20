بسبب فوز ترامب “فيسبوك” يتخذ إجراءات للتعامل مع الإشاعات

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وكالات

نشر الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك في تدوينه له على الموقع، أنه بعد تعرض فيسبوك لانتقادات كثيرة لفشله في منع فيض من المقالات الإخبارية الزائفة خلال حملة الانتخابات الأميركية، بدأ في اتخاذ سلسلة من الإجراءات للقضاء على هذا النوع من المعلومات غير الصحيحة.

وسبق لموقع فيسبوك أن أكد على أنه شركة تكنولوجيا وليس ناشرا للأخبار، ويرفض فكرة أن يتحمل مسؤولية المحتوى الذي ينشره المستخدمون على منصته، ولكن بعد الانتخابات قال الرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، “فكرة أن الأخبار الزائفة أو المضللة على فيسبوك ساهمت في ترجيح كفة الفائز دونالد ترامب هي فكرة مجنونة.”

وأوضح زوكربيرج، إن أكثر من 99 في المئة مما يراه الناس على فيسوك حقيقي باستثناء “قدر صغير جدا” من الأخبار الزائفة والخداعة، وبالرغم من أن نسبة المعلومات المضللة صغيرة نسبيا إلا إننا لدينا الكثير من العمل على خريطة الطريق الخاصة بنا.”

ولخص زوكربيرج سلسلة من الخطوات يجري تنفيذها حاليا ومنها استخدام أكبر لبرامج آلية “ترصد ما سيصفه الناس بأنه زائف قبل أن يقوموا هم أنفسهم بذلك.”

وقال، “الشركة ستستهل عملية الإبلاغ عن محتويات زائفة وستعمل مع منظمات وصحفيين في جهود التحقق من المعلومات والكشف عن التدوينات ودراسة مسألة وضع علامات تحذيرية على المحتويات التي تصنف بأنها زائفة”.

يذكر أن من أشهر الأخبار الكاذبة التي انتشرت في فترة الحملة الانتخابية الأميركية تقارير زعمت أن البابا فرنسيس أعلن تأييده لدونالد ترامب وأن ضابطا اتحاديا كان يحقق مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قد عثر عليه ميتا.

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