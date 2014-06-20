الممثلة التركية توبا بويوكوستين تتخلى عن خاتم الزواج!

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فضيلة بودريش

مازالت الشائعات تطارد الممثلة التركية توبا بويوكوستين، التي اشتهرت في الوطن العربي بدور لميس في مسلسل “سنوات الضياع”، وتصر العديد من وسائل الإعلام التركية، أن زواجها من الفنان والمخرج التركي أونور أصلاك، في الواقع قد انتهى رغم تفنيدها الاسباب مع بداية رواج الخبر والتزامها الصمت بعد ذلك، لكن اطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها كسفيرة لإحدى ماركات الساعات الأوروبية الشهيرة، أثبتت بنسبة كبيرة صحة الخبر، فقد ظهرت من دون خاتم الزواج.

لم تنقطع الشائعات، حول هذا الموضوع فقد ظل يشعل مواقع وسائل الاتصال الاعلامية التركية، حيث تعد مادة دسمة تم تشريح فيها دوافع الطلاق والتي أرجعتها بعض وسائل الإعلام إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن العناية بتوأمهما، ورغم نفي توبا بشكل غير مباشر تارة والتزامها الصمت تارة أخرى، لكن هناك من يرى أن جميع نقاط الخلاف حاضرة في علاقة الفنانة بزوجها، وهناك من يرى أنها تعمدت مؤخرا بإطلالتها خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعلنت فيه سفيرة لإحدى ماركات الساعات الأوروبية الشهيرة، بالظهور من دون خاتم الزواج الأمر الذي دفع للكثيرين إلى الجزم بحدوث الطلاق بشكل قطعي، واعتبروا أنه صار الكشف عنه رسميا مسألة وقت.

وحسب ما أثارته بعض وسائل الإعلام، فإن السبب الجوهري الذي دفع الزوجين إلى الطلاق، يكمن في الاتفاق الذي أبرم من طرف النجمين، قبل أن تنجب توبا لتوأمها، حيث تفاهما على أن يتناوبا على تربيتهما، وأن لا يرتبطا بالتزامات عملية في نفس الوقت ، لكن كان من الصعب تجسيد ذلك على أرض الواقع، لأن توبا دخلت في تصوير مسلسل “الجريء والجميلة”، في حين يصور أونور العمل الفني “أنت وطني”.

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