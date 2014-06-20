النجمة توبا “لميس” تحتفل بعيد ميلاد توأمها الخامس

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عاشت النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة عربياً باسم “لميس”، أجواء مفعمة بالفرحة، حيث احتفت بعيد ميلاد توأمها “مايا وتوبراك”، اللذان أتما عمر الخامسة بحضور المقربين من الأهل والأصدقاء.

حرصت توبا أو لميس، على مشاركة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي فرحتها بعيد ميلاد توأمها، وأصرت أن يتابع “الفانز” جانب من أجواء الاحتفال المميز، الذي ظهر فيه أصدقاء النجمة التركية في قمة السعادة، وعقب ذلك انهالت التهاني وتدفقت التمنيات على الممثلة،التي حققت نجاحاً جماهرياً كبيراً داخل وخارج تركيا، حيث تضمنت تلك التهاني الصادقة، التي بعث به المعجبين من مناطق مختلفة من العالم، العديد من الأمنيات للتوأم الجميل، الصحة والسعادة والحياة الطويلة.

الجدير بالإشارة أن الممثلة التركية توبا بويوكستون، تزوجت من الفنان التركي أنور صايلاك، و أنجبت منه توأمها «مايا وتوبراك» بتاريخ 19 يناير عام 2012، في الوقت الذي احتفلت بعقد قرانها على أنور شهر يوليو سنة 2011.

وتعتبر توبا من أهم الفنانات التركيات في الوقت الحالي وصاحبة الأجر الأعلى في تركيا، بالنظر إلى النجاح الذي حققته في مسلسل “العشق الأسود”، ويتابع جمهور “توبا بويوكستون” في الوقت الراهن مسلسلها الجديد “الجرئ والجميلة”، الذي يقاسمها فيه البطولة النجم التركي الوسيم كيفانج تاتليتوج، المعروف عربياً باسم “مهند”، وبالموازاة مع ذلك يرتقب أن يعرض فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان، “إسطنبول الحمراء” الذي تقف فيه أمام النجم خالد أرغنش الشهير ب “السلطان سليمان”، ومحمد جونسور الشهير ب “الأمير مصطفى”.