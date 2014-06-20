توبا بويوكستون تغضب من كيفانج تاتليتوج وتترك موقع التصوير

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استشاطت النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة باسم”لميس” في الوطن العربي، غضباً من زميلها كيفانج تاتليتوج أو مهند الذي يشاركها في بطولة مسلسل “الجريء والجميلة”، بعد أن تأخر عن تصوير إحدى المشاهد لمدة لا تقل عن ال3 ساعات، مما دفع الفنانة إلى الانسحاب من موقع التصوير، بعد أن انتابتها مشاعر التوتر الحادة، ولم تخف غضبها عندما أخبرت القائمين على هذا العمل الفني، أنها لن تعود إلا عندما يتم إخبارها أنه قد حضر.

فجر النجم التركي كيفانج تاتليتوج بركان غضب الممثلة توبا بويوكستون، عندما تأخر عن العمل لمدة طويلة لا تقل عن 3 ساعات كاملة، من دون أن يتصل هاتفياً ليبرر سبب التأخير أو يعتذر منذ البداية، وهذا ما جعلها تغادر موقع تصوير مشاهد مسلسل “الجريء والجميلة”، بعد أن أخبرت المخرج ومرافقيه قائلة: “عندما يحضر أبلغوني”، وهناك من رجح حتمية التعجيل بإنهاء مواسم أخرى من هذا العمل الفني الناجح عقب عرض الموسم الأول من هذا المسلسل في شهر نوفمبر الماضي في تركيا.

إذا هل مسلسل الجريء والجميلة هو اللقاء الفني الأخير الذي سيجمع النجمين؟.. على الرغم أنه يعد أول عمل درامي جمع بين كيفانج وتوبا، علماً أنهما قدما معاً إعلاناً تليفزيونياً لصالح إحدى ماركات العطور..أم أن مهند سوف يستدرك الموقف ويعتذر لزميلته، ويبرر تأخيره؟ وهل ينجح في تصحيح هذا الموقف ويتمكن من إزالة سوء التفاهم؟