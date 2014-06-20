النجمة توبا بويوكوستن تتصدر قائمة أجمل 100 امرأة في تركيا

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حظيت النجمة التركية توبا بويوكوستن بالمزيد من التألق، بعد اختيارها على رأس قائمة أجمل 100 امرأة في تركيا، من خلال استطلاع رأي قامت به صحيفة haberturk التركية، وتفوقت “توبا” الشهيرة في الوطن العربي باسم “لميس” على العديد من نجمات الفن والموضة في تركيا.

فمازالت النجمة التركية توبا بويوكوستن في أوج تألقها وجمالها وأناقتها، بالرغم من أنها صارت تبلغ من العمر 35 عاماً، حيث احتلت المرتبة الأولى، بفضل ما تتمتع به من جمال ساحر ورقة وعذوبة في ملامح وجهها وكذلك قوامها الرشيق، الذي أبرز أناقتها الدائمة، وتمكنت من الاكتساح متصدرة قائمة تضم ما لا يقل عن 100 نجمة تركية جميلة وبأعمار مختلفة.

واحتلت المركز الثاني الفنانة نسليهان أتاغول التي تحقق في الفترة الحالية الكثير من النجاح، بفضل العروض المغرية التي تلقتها كوجه إعلاني، بينما احتلت فهرية أفغين المرتبة الثالثة، وجاءت سيريناي ساريكايا في المركز الخامس، ووضع الاستطلاع مريم أوزورلي في المرتبة السابعة، وجاءت العديد من النجمات اللائي حققن جماهرية واسعة في تركيا والوطن العربي، على بعد مراتب بعيدة من “توبا”، ونذكر سونغول أودن التي تموقعت في المرتبة التاسعة، أما المركز الثاني عشر فقد عاد إلى الفنانة النجمة بيرين سات، وجاء ترتيب أصلي أنفر في المركز السابع عشر، وجاءت بيلين كاراهان في المركز الواحد والعشرين، وتذيلت هازال كايا القائمة أي احتلت المرتبة ما قبل الأخيرة وجاءت في المركز ال99.

وبخصوص المسار الفني للنجمة “توبا” أو “لميس” يمكن القول بأنها اشتهرت في الوطن العربي في مسلسل يحمل عنوان “سنوات الضياع” ومن أقوى الأعمال الفنية التي قدمتها نذكر مسلسل “العشق الأسود” وآخر أعمالها كان مسلسل “الشجاع والجميلة” وقدمت حملات دعائية كوجه إعلاني، وتعد من أنجح النجمات في تركيا في الوقت الحالي وأكثرهن شهرة خارج بلدها.