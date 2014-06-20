المفاجأة الثمينة التي تلقتها النجمة التركية توبا بيوكستون

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فضيلة بودريش

تتأهب في الوقت الحالي الممثلة التركية “توبا بيوكستون” للشروع في تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “الشجاع والجميلة”، حيث يقاسمها البطولة “كيفانش تاتليتوغ”، ويتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحا جماهريا كبيرا على غرار مسلسل “العشق الأسود بجميع أجزائه.

وبثت مؤخرا قناة ستار التركية فيلما ترويجيا للمسلسل مع صور للثنائي، لأول مرّة معلنة بدء عرضه في شهر أكتوبر المقبل، ومازالت الفنانة التي تعد سفيرة للنوايا الحسنة لدى منظمة اليونسف، تتلقى العروض المغرية، حيث كشفت أنها

وقعت عقدا إعلانيا مع ماركة ساعة سويسرية شهيرة عالميا .وجاء هذا العرض الفخم كمفاجأة ل”توبا” وعكس شعبيتها الواسعة في العديد من بلدان العالم بفضل الملايين من المعجبين، علما أنها دعمت بشكل كبير حقوق اللاجئين السوريين، بعد أن شاركت مع زوجها “أونور صايلاك” في بطولة فيلم سينمائي قصير حول معاناة اللاجئين، ودافعت عن ضرورة تفهم حقوقهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية.

وسيحقق عقد الإعلان الذي ظفرت به النجمة التركية عائدات مالية كبيرة، على اعتبار أنها سوف تتقاضى أجرا عاليا، حتى تروج للعلامة في تركيا والعديد من بلدان العالم، وكان مدير الشركة قد أكد عقب الإعلان عن التعاقد مع النجمة، إن توبا ستكون مصدر إلهام للساعات الجديدة، التي ستصممها في فترة تمثيلها للماركة خلال السنة الجارية والعام المقبل.

يذكر أن من أبرز أعمال “توبا بيوكستون” الناجحة والتي حققت مشاهدة قياسية نذكر مسلسل العشق الأسود الذي يضم مجموعة من النجوم الأتراك المشهورين نذكر منهم “توبا بيوكستون”، التي عرفها الجمهور في المسلسلات الشهيرة “سنوات الضياع”، و”إكليل الورد”، و”عاصي”، وشاركها البطولة “أنجين أكيوريك” الذي تعلق به المشاهد في شخصية “كريم” التي أداها في المسلسل الشهير “فاطمة” وما إلى غير ذلك من أدوار ناجحة.

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