اصنعي التونة في منزلك واستفيدي من عناصرها الغذائية

شارك

تعتبر التونة من أهم المعلبات التى يقبل على تناوها الكثير من الناس فى كل مكان من بلاد العالم الغربي والشرقى ومن المحيط الى الخليج والتونة باعتبارها نوع من أنواع السمك فهى تتميز باحتوائها على عناصر غذائية يحتاجها الجسم مثل البروتينات التى تعمل على تجديد خلايا الجسم وإنتاج كرات الدم الحمراء كما تحتوى على عنصر الفسفور الذى يعمل على تجدد خلايا المخ وزيادة قوة التركيز لذا يوصى الخبراء بتناولها للطلاب أثناء فترة المذاكرة ..لكن يمكن عمل التونة بالمنزل، إليك الطريقة .

أنواع التونة

هناك أنواع كثيرة منها

التونة القطعة واحدة

التونة القطع الصغيرة

التومة المفتتة …وهى أرخص أنواع التونة في السعر وأقلهم جودة لأنها تحتوى على فتافيت سمك التونة لذلك تعتبر التونة قطعة واحدة من أحسن الأنواع.

لعمل التونة

المقادير:

1- كيلو سمك ماكريل أو اربع قطع من سمك التونة )

2-ملح -كمون -شطة-قلقل حار أحمر

3-بقدونس وشبت 2حزمة

4- ملعقتين خل

5-عصير ليمون

الطريقة:

نضع وعاء طبخ متوسط على النار وبه لتر من الماء ونقطع الخضرة وتوضع فوق الماء مع الملح والكمون

نغسل السمك ونقطعه شرائح مثل قطع التونة ونضعه فى مصفاه فوق الوعاء ونغطيه ونترك السمك ينضج على البخار المتصاعد من الماء لمدة 20 دقيقة

نأخذ قطع السمك ونتبلها بالملح والكمون ونقطع عليها الفلفل الحار والليمون ونهرسها بالشوكة

ونقدم بجانبها قطع البصل المضاف اليه الماء والخل

وطبق الخضراوات (جرجير – فجل – طماطم

معلومة مفيدة :

تعتبر أسماك التونة من الأسماك الزيتية الغنية بالزيوت الطبيعية (أوميجا 3) المفيدة للجسم فيجب على كل ام الاهتمام بهذه الوجبة وإعطائها لأبنائها في فترة المذاكرة والامتحانات.