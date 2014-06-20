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بالفيديو: ساحر تونسي يطير بعروسه وسط دهشة المدعوين لحفل الزفاف

by أيمن الرفاعي
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كثيراً ما قرأنا في الروايات والقصص عن فارس الأحلام الذي يخطف محبوبته ويطير بها على الحصان الأبيض ولكننا دائماً ما نهمس إلى أنفسنا بأنه كلام روايات لا يمت للواقع بصلة.

واقعة الطيران حدثت بالفعل وتم توثيقها بالفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث فوجئ المدعويين في حفل زواج ساحر تونسي بقيامه بخدعة عجيبة في حفل زفافه.

فبينما كان العروسان يؤديان رقصة هادئة على أنغام الموسيقى ذهبت العروس للاستلقاء على طاولة مستطيلة كانت على المسرح، ظلت خلالها الفرقة مستمرة في العزف، شخصت الأبصار إلى هذا المشهد غير المعتاد، واقترب العريس من الطاولة وتمتم ببعض الكلمات أمام العروس التي ارتفعت في الهواء وسط دهشة الحضور.

ولم يكتف العريس الساحر بهذه الخدعة التي جعلت عروسه معلقة في الهواء، بل قام ببعض الحركات ليطير هو الآخر بجوارها في مشهد غريب وكأنهما في السيرك مثلاً.

يهبط العريس أولاً ليتلقى عروسه وهي تهبط في هدوء. انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو لعريس تونسي يدعى محمد بن عمر أدهش المدعوين في ليلة زفافه بطريقة لم تخطر على بال أحد.

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