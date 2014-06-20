وصفة ذهبية لعمل ديك رومي شهي في رأس السنة

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كم هو لذيذ الديك الرومي..ويستحق فعلاً التفكير في اقتناء النوعية الأجود منه وطهيه بطريقة محترفة، خاصة عندما تكونين على أبواب الأعياد والمناسبات، من بينها عيد رأس السنة الميلادية، فهو يمنح طاولة الطعام رونقاً خاصاً بمذاقه الشهي ..

اتبعي هذه الخطوات، حتى تتناول عائلتك طبق ديك رومي لذيذ لن ينسوا مذاقه أبداً..

– احرصي أن يكون حجم الديك مناسباً لعدد أفراد العائلة وكذلك المدعوين، واعلمي أن كل 1كلغ من لحم الديك الرومي تحتاج نحو نصف ساعة، على درجة حرارة فرن لا تقل عن 180 درجة.

– لا تنسي نقع الديك الرومي في ماء يمزج مع كوب من الملح وكوب سكر وبعض أوراق “اللاورا”، وبالإضافة إلى الثوم وكوب خل وكوب ليمون وكوب من عصير البرتقال، ويمكنك وضع الأعشاب المعطرة والتوابل، التي تحبذينها

– بعد ذلك قومي بمزج المكونات واتركيها تغلي لمدة قصيرة إلى غاية ذوبان المكونات، ثم اتركيها تبرد بعد ذلك تبلي الديك الرومي بهذا المزيج وضعيه داخل الثلاجة لمدة 10 ساعات كاملة.

– قومي بإعداد مزيج من التوابل مثل القرفة والملح والفلفل والزعتر وروزماري والبصل وبودرة الزنجبيل والميرامية مع الزبدة، وادهني بها الديك من الداخل والخارج وما بين العظم واللحم. وذات التتبيلة ضعيها على قطع حبات من البصل والكرفس والجزر وشرائح البرتقال، ثم احشي بها بطن الديك.

– في المرحلة الثانية اربطي الديك من جهة الأرجل، وحولي الجناحين إلى ناحية الخلف حيث يربطان خلف العنق، واغلقي فتحة الديك من ناحية الأسفل وكذا فتحة الرقبة حتى لا يجف الديك من الداخل، وحتى يتسنى لك طهيه بالكل المطلوب وتحمر جميع أجزائه.

– في المرحلة الثالثة يطهى الديك على درجة حرارة لا تقل عن 180درجة، وتدهن الصينية بالزبدة، وتحجز طبقة من البصل والخضروات داخل الصينية حتى لا يحترق الديك، واحرصي على تثبيت صدر الديك نحو الأسفل، وينصح تغطية الديك الرومي أثناء عملية الطهي بورق القصدير ولا ينزع حتى بعد الانتهاء من طهيه، أي فقط عندما يقدم على طاولة الطعام حتى لا يفقد حرارته.

وختاماً حتى تبقي على الديك الرومي رطباً وطرياً نفذي الوصفة التالية اصنعي مزيجاً من الشوربة والزيت والليمون، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من الثوم وبعض التوابل، لتدهني بها الديك كل ربع ساعة.

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