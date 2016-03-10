الأكل أثناء مشاهدة التلفزيون يسبب السمنة للأطفال

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وكالات

أظهرت دراسة أميركية، أن الأسر التي تتناول وجبتها الرئيسية أثناء مشاهدة التلفزيون يزيد لديها احتمال تناولها لطعام الغير صحي، كما يقل استمتاعها بالوجبات، وكشفت الدراسة أن الأسر التي لا تشاهد التلفزيون أثناء تناول الطعام تناولت طعاما صحيا أكثر بشكل ملحوظ مقارنة بالآخرين.

وتبين أيضا أن الأسر التي تتناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون تتناول وجبات سريعة أكثر من الأسر التي لا تشاهد التلفزيون أثناء الوجبات، كما أن أطفال الأسر التي تشاهد التلفزيون أثناء تناول الوجبات أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة عن أطفال الأسر التي لا تشاهد التلفزيون أثناء تناول الطعام.

ولفت الباحثون، أن هذا ينطبق أيضا على الأسر التي تتناول الطعام والتلفزيون مفتوح دون أن تركز على ما يعرض.

وأوضحت قائدة فريق البحث قائلة ” تحمي الوجبات الأسرية الكثير من الجوانب المتعلقة بصحة الأطفال، وأن الآباء يمكنهم استغلال هذا الوقت لمتابعة الأطفال وتعليمهم كيفية تحديد مقدار طعامهم”.

وأكدت أحدى الباحثات على أن تشغيل التلفزيون أثناء تناول الأسرة الطعام قد يقلل فرص التواصل بين أفراد الأسرة ويضعف الآثار الوقائية للوجبة.”

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