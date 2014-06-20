بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الامارات تستكشف المريخ باول مسبار يصنع بأيد إماراتية

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وكالات

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تصاميم مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ” مسبار الأمل” والذي من المخطط له أن يصل إلى كوكب المريخ بحلول العام 2021 بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ 50 .

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وجه الشيخ محمد بن راشد ببدء مرحلة تصنيع النماذج الأولية للمسبار الذي يعد الأول من نوعه عربيا وإسلاميا لتكون الإمارات من بين تسع دول فقط في العالم تطمح لاستكشاف المريخ.

وبهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن راشد “إن طموحات الإمارات هي الفضاء ونستثمر في كوادرنا الوطنية لخلق إضافة للمعرفة البشرية حول كوكب المريخ”.. مضيفا “مسبار الأمل يمثل قفزة نوعية في مسيرة الإمارات العلمية وهو أول خطوة في العالم العربي نحو المساهمة في خدمة البشرية”.

كما أضاف سموه “إن أول أحرف عربية ستصل لكوكب المريخ سيكون عنوانها مسبار الأمل”، جاء ذلك خلال زيارته إلى “مركز محمد بن راشد للفضاء” حيث افتتح أيضا المرحلة الثانية من المبنى المخصص لتصنيع وتجميع وتركيب الأقمار الصناعية في الإمارات الذي يستطيع احتضان عدة مشاريع فضائية في نفس الوقت.

وكانت المرحلة الأولى من مبنى تصنيع الأقمار الصناعية تضم غرفة أولية لتصنيع الأقمار الصناعية ومختبرا مخصصا للهندسة الكهربائية ومختبرا للهندسة الميكانيكية حيث أنجزت المراحل السابقة من تصميم وبناء “خليفة سات”.

وقام الشيخ محمد بن راشد بتثبيت أول قطعة على الهيكل النهائي لـ “خليفة سات” والذي يعتبر القمر الصناعي الأول عربيا الذي يصنع بأيد عربية بالكامل على يد المهندسين الإماراتيين .

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