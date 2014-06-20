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مبادرة لطيفة من تشكيلية سعودية في اليوم الوطني الإمارتي 45

by ريم حنبظاظة
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الفنانة التشكلية السعودية رهام شعبان

بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 45 عبرت الفنانة التشكلية السعودية رهام شعبان، عن الأخوة والمحبة بين الشعبين السعودي والإماراتي بطريقتها الخاصة، حيث قامت خلال فعاليات احتفال دولة الإمارات بعيدها الـ 45 برسم لوحة زيتية تجمع ما بين الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعلقت قائلة ، ” السعودية والإمارات جارتان وعلاقاتهما تاريخية ووطيدة منذ القدم.. كان لريشتي حلمها في توثيق اليوم الوطني الإماراتي ومشاركة دولة الإمارات من خلال لوحة فنية تمثل قيمة الحب والتماسك بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات”.

وقامت رهام في خلال ساعات الاحتفال منذ الثالثة عصرا وحتى الـ12 بعد منصف الليل بنصب عدتها بشاطئ جميرا والقيام برسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  والملك سلمان بن عبدالعزيز.

الفنانة التشكلية السعودية رهام شعبان

وتفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع الحدث خاصة من قبل السعوديين والإماراتين المتواجدين لحضور الفعاليات على شاطئ جميرا.

وعن شعورها بهذا الحب، تقول رهام “شعوري لهذه اليوم اختصرته بكلمة واحدة وهي السعادة لهذا الشعب في دولة الكل يتمنى أن يكون منها.

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