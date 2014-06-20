ودعوا الاختناق المروري واذهبوا لأعمالكم ب”التكسي الطائر”..قريباً

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فكرة “التكسي الطائر” لم تعد حلماً أو ضرباً من الخيال، ينسب إلى المخلوقات الفضائية الأسطورية، على اعتبار أنه من المقرر بعد مدة زمنية ليست بالطويلة، سيتم إطلاق “التكسي الطائر”، الذي ينقلك من البيت نحو العمل ويخلصك من “فوبيا” الإزدحام عبر الطرقات، ويمكن القول وداعاً لوسائل النقل التقليدية، التي تسرق منك وقتاً ثميناً..فلتحلقوا سريعاً التطور بفضل آخر اختراع لشركة “أوبر”، حيث يوصف هذا الابتكار بالثورة المذهلة في عالم المواصلات، علماً أنه سيتم فتح “كراج طائرات كهربائية صغيرة، من أجل نقل الركاب لكنها عبارة عن سيارة طائرة، يمكنها التوقف حيث يشاء المسافر..

يذكر أن الشركة المخترعة طرحت فكرة المشروع، من أجل تقديم المساعدة لكل من يعانون من مشقة الاختناق المروري عبر المدن في العالم، واتضح أنه يمكن للزبائن الحصول على هذه الخدمة في ظرف لا يتجاوز 15دقيقة فقط، مع إمكانية أن ينقل “التكسي الطائر” العديد من الركاب دفعة واحدة، وقطع مسافة لا تقل عن 160كيلومتر في زمن قياسي، ثم النزول لإعادة شحن المركبة الطائرة من جديد.

وما يجدر الإشارة إليه أن مؤسسة “أوبر” أنهت جميع اللمسات لإطلاق المشروع، الذي يوصف بالأسطوري والأول من نوعه في العالم، وأسندت تجسيده لمهندس الطيران “مارك مور”، الذي قضى 30عاماً كاملة في وكالة “ناسا” لمساعدة الشركة على تطوير فكرتها، حيث يتوقع أن تطلق السيارات الطائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويتردد أن الطائرات الكهربائية سوف تشبه الهليكوبتر، لكنها سوف تنزل بهدوء وخفة حيثما شاء الركاب.