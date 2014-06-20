الطليان في لبنان… خدمات ونشاطات وعلاقات طيبة!

شارك

ندى أيوب – بيروت

ترتبط قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان بعلاقات طيبة مع سكان القرى والمناطق التي تتواجد فيها، حيث تنظم العديد من النشاطات المتنوعة لصالح تلك المناطق، بهدف تحسين المستوى الحياتي والخدماتي للأهالي. وكان لافتاً جداً نشاط الكتيبة الإيطالية العاملة ضمنها، والذي تراوح بين هبات من الحكومة الايطالية عبر تقديم مضخات مياه لتشغيل الآبار الارتوازية، مقاعد وكراسي دراسية وأدوات قرطاسية للمدارس، معارض، دورات إعداد وتحضير المأكولات الإيطالية، تدشين طرقات، تقديمات رياضية…

آخر نشاطات الكتيبة كان منذ أيام حيث نظمت في مقرّها في بلدة شمع، إحدى قرى قضاء صور معرضاً للأشغال الحرفية واليدوية والمنتوجات المحلية، بمشاركة تعاونية العائلة المقدسة في قانا وبحضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي آرتورو نيتتي ممثلاً بالعقيد ماريو ستيفانو ريفا، وعدد من قادة وحدات اليونيفيل والضباط الدوليين . عرضت خلاله ممثلات عن الجمعيات النسائية الناشطة في منطقة عمليات اليونيفيل، تشكيلة واسعة من منتوجاتهن الحرفية ومصنوعاتهن الغذائية .

وتأتي المبادرة الإيطالية ضمن النشاطات والخدمات العديدة لمكتب التعاون المدني – العسكري الإيطالي من أجل إتاحة الفرصة لعناصر اليونيفيل العاملين هناك والضيوف من المراكز الأخرى، بالتجول و الاستمتاع بما يقدمه هذا المعرض، لأنه لا يكتفي فقط بتأمين زبائن جدد لدعم هذه الجمعيات النسائية ولكنه أيضاً يعزز التواصل النشط ما بين تقاليد المجتمع اللبناني و ثقافات اليونيفيل المتعددة .

وقد عبّر الأهالي عن ارتياحهم لهذه العلاقة المميزة مع اليونيفيل عامةً والكتيبة الايطالية الناشطة بشكلٍ خاص، والتي لا تترك فرصة لتقديم ما يساهم بتحسين ظروفهم، إلا وتستغلها، وهي تقوم بعملٍ إنساني يجب أن تُشْكَرَ عليه.

شارك

Comments

comments