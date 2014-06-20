إعلان غريب….بلدة أمريكية معروضة للبيع بسعر 3.5مليون دولار فقط

شارك

لكل من حلم من قبل في شراء بلدة صغيرة ليجسد فيها مشاريعه الخاصة، نقول له اليوم إن طلبك موجود في ظل وجود عرض مميز لبيع بلدة صغيرة، ففي سابقة هي الأولى من نوعها في عالم بيع العقار قامت شركة عقارية بالإعلان عن بيع بلدة أمريكية كاملة تقع في ولاية “أوريغون” الأمريكية، حيث تتربع على مساحة لا تقل عن ال100 فدان، وسعرها يصل إلى حدود 3.5 مليون دولار فقط، ويذكر أن هذه البلدة المعروضة للبيع توجد بها مساكن فارغة ومتاجر، وفوق ذلك غير آهلة بالسكان، حيث كانت من قبل تختص في صناعة الخشب وبعد غلق المصنع رحل العمال عنها.

أطلق صاحب شركة “لاند أند وايلدلايف” العقارية، والمدعو “غاريت زولر”، هذا العرض المدهش والمميز ويمكن القول أنه الأول من نوعه وربما لأول مرة تسمعون به، وذكر زولر في إعلان البيع: “.. نعرض للبيع بلدة حيث تكاد تكون غير مأهولة بالسكان، وتبعد بمسافة 362 كيلومتراً جنوبي بورتلاند، ويتواجد بها نحو 6 منازل وشقة والعديد من المتاجر، إلى جانب مبنى كان ذات يوم يضم محطة بنزين ومتجراً..كما يمكن للراغبين دفع مبلغ 350 ألف دولار إضافي، من أجل اقتناء المدرسة القديمة الكائنة في بلدة تيلر”

ولم يخف صاحب الوكالة “زولر” أن ما لا يقل عن 250 ساكناً، يقيمون في المنطقة المحيطة بالبلدة، وقال في سياق متصل أنه لم يبق سوى شخصين مقيمين في هذه البلدة، ويتعلق الأمر بمدرس سابق يقطن بالقرب من مبنى المدرسة، وقس يتواجد بكنيسة البلدة، ولكن أراضيهما الخاصة غير معروضة للبيع، لقد صارت هذه البلدة غير آهلة بالسكان بعد تراجع تجارة الخشب وغلق المصنع أبوابه وتوجهت العائلات بذلك للبحث عن مصدر رزق آخر بعيداً عن هذا المكان.