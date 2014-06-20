النجم فال كيلمر بطل فيلم “باتمان للأبد” مصاب بسرطان الحنجرة

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أصيب النجم الأمريكي الكبير، فال كيلمر بطل فيلم “باتمان للأبد”بداء سرطان الحنجرة، وكشف لأول مرة أنه شرع في علاجه منذ نحو سنتين كاملتين، علماً أنه كان قد نفى هذا الخبر في السابق بشدة بعد أن تم ترويجه في عام 2015 بجائزة، أي عندما تمت مشاهدته يتردد على مركز العلاج الكيماوي الكائن بمدينة لوس أنجلوس، بل وهناك من شاهده يضع أنبوباً في عنقه، حتى يساعده على التحدث مع الآخرين.

وأخيراً وبعد أن تماثل النجم الأمريكي فال كيلمر الشهير بدور “باتمان للأبد” للشفاء، اعترف بأنه فعلاً كان قد أصيب بسرطان في منطقة الحنجرة، بعد أن كذب هذا الخبر منذ نحو سنة كاملة على وجه التقريب، حيث جاءت تأكيداته صريحة خلال لقاء تليفزيوني لدى رده على سؤال لأحد المعجبين، ويتعلق الأمر ببرنامج يحمل عنوان “أسألني أي شيء”، أي عندما قال بأنه بالفعل أصيب بورم سرطان الحنجرة، مؤكداً بذلك جميع الشائعات التي تم تداولها منذ عام 2015، علماً أن هذه الشائعات كانت قد أقلقت عليه جمهور معجبيه كثيراً، وأدخلتهم في دوامة من الشك حول حقيقة مرضه.

ولم يخف فال كيلمر في نفس التصريح بأنه كان خلال السنتين الماضيتين يعالج، من أجل أن يشفى من داء السرطان الخبيث، ولم يكشف عن أي دوافع بخصوص إخفائه للأمر وتكذيبه لذلك فيما سبق، لأن الإشاعات انتشرت بعد رؤيته يخرج من مركز للعلاج الكيماوي الكائن في مدينة لوس أنجلوس، وما لفت الانتباه أنه كان يضع أنبوباً حتى يتسنى له أن يتحدث مع الآخرين.

يذكر أن النجم فال كيلمر تألق كثيراً في عقد التسعينيات، خاصة من خلال أدوار مثيرة تقمصها في العديد من الأفلام، نذكر من بينها “بات مان فور إيفر” وفيلم “هيت” مع روبرت دي نيرو وآل باتشينو وفيلم بعنوان “توب جن”.