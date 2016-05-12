لا تفوتي الفرصة واحتفلي مع زوجك ب”عيد الحب”

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بغض النظر عن خلفية عيد الحب، فإن من حق العشاق والمحبين أن يحتفوا بطريقة خاصة بعلاقتهم العذبة والصادقة، سواء كانوا متزوجين ومر على ارتباطهم سنوات، أو مخطوبين يستعدون لخوض حياة جديدة مشتركة، وحتى وإن كان يجمعهم مشروع بناء عش زوجي مستقبلاً..إذاً تعرفي أيتها العاشقة والمولعة بنصفها الثاني على أسرار عيد الحب، وكيفية الاستمتاع بلحظاته السعيدة..؟

يطلق عليه “عيد الحب” أو “سان فالنتان”، ويصطلح عليه كذلك ب”يوم القدّيس فالنتين “، ويحل هذا العيد في ١٤ فبراير من كل عام حيث يستمتع جميع المحبين والعشاق في العالم، في قضاء لحظات مميزة مع بعضهم، يتبادلون معه أجمل الكلمات الغرامية وأعذب الأحاسيس الصادقة والهدايا الرمزية المعبرة، مثل الورود الحمراء والشوكولاتة وأحيانا بطاقات المعايدة، التي تحمل شكل ملاك الحب أو ما يوصف ب “كيوبيد”، ويكون على شكل قلب، وأحيانا أخرى على شكل طائر حمام ، بل ويرمز هذا اليوم الخاص إلى سقف عال من الرومانسية، من المفروض أن يتجدد فيه الحب بشكل تلقائي بين الشريكين.

وما يجدر إليه الإشارة فإن هذا اليوم، يصنف ضمن قائمة أهم الأعياد في العالم ويأتي مباشرة في المرتبة الثانية بعد عيد الميلاد “الكريسماس”، على اعتبار أن ما لا يقل عن مليار بطاقة، يتم تداولها في يوم عيد الحب عبر العالم.

ويتردد حسب بعض الروايات أن القديس فالنتين، كتب أول “بطاقة عيد حب” بنفسه، ويؤكد أنه أحب ابنة السجان الكفيفة وعمل على شفائها، وأرسل لها قبل إعدامه بسبب اعتناقه المسيحية رسالة قصيرةً وتم الاتفاق أنه يوم حقيقي للحب.

وبهذه المناسبة التي تجذب اهتمام العشاق، نقدم لك بعض النصائح للاستمتاع بيوم الحب، حتى وإن كنت متزوجة:

ينصح إن كنت عاملة، أن تأخذي في هذا اليوم عطلة لتحضري أجواء الاحتفال بعيد الحب.

إذا كان لديك أطفال، أتركي أطفالك عند والدتك أو حماتك.

يجب تنظيف البيت جيداً مع إعادة تغيير موضع بعض الديكورات بلمسة تجذب انتباه زوجك.

حضري عشاءاً شهياً ومميزاً، أو حاولي انتقاء مطعم يحضر وجبات تدهش الشريك.

من الضروري أن تذهبي في هذا اليوم عند مركز التجميل، وحاولي عمل قصة جميلة تفاجئي بها الحبيب، أو تسريحة تناسبك ولم يسبق لك تجريبها من قبل.

انتقي عطر برائحة لا تقاوم في هذا اليوم الخاص، وثبتي ماكياج مختلف عن الأيام الأخرى.

اشتري ثياب بسيطة لكن يجب أن تكون أنيقة بلون يحبذه الحبيب.

إذا كان الاحتفال في منزلكما، أطفئي أضواء الشقة وأشعلي الشموع على السفرة وعبر مختلف أركان البيت.

استعيني بمعطر جو يكون برائحة الفانيلا والشوكولاتة أو الفواكه..وكل عام والمحبون أكثر رومانسية وأعمق وفاء..