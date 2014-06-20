أقنعة “الفانيليا” تمنحك بشرة الطفل الناعمة

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“الفانيليا” كما هي القاسم المشترك في العديد من أصناف الحلويات التي تعدينها في مطبخك خاصة قوالب الكاتوه والتورتات

هي أيضاً مفيدة لجمالك وباستطاعتك استخدامها في وصفات منزلية تعود عليك بالنفع وتخلصك من مشاكل جمالية عديدة مثل :

قناع الفانيليا مع العسل لنعومة البشرة

باستخدام العسل ومستخلص الفانيليا يمكنك معالجة العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب وعيوب البشرة وتركها ناعمة وجميلة. ولتحضير الوصفة اخلطى مستخلص الفانيليا مع العسل بكميات متساوية وضعى المزيج على بشرتك واتركيه حتى يجف قبل غسله.

سكراب “مقشر” الفانيليا مع عصير الليمون للتخلص من الجلد الميت

يمكنك تحضير سكراب لتقشير بشرتك باستخدام عصير الليمون والسكر مع مستخلص الفانيليا، والذي يخلصك من الجلد الميت وينظفه بعمق فيعيد الحيوية والصفاء لبشرتك ومن أجل إعداد هذا السكراب تحتاجين ملعقتين أو ثلاثة ملاعق صغيرة من مستخلص الفانيليا مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من حبيبات السكر.

قناع الفانيليا مع الكاكاو والفراولة لتحسين نسيج الجلد

يمكنك استخدام وصفة مستخلص الفانيليا مع مسحوق الكاكاو وعصير الفراولة لتحسين نسيج الجلد. ولتحضيره اخلطي ملعقة كبيرة من كل من مسحوق الكاكاو والفانيليا مع 3 ملاعق كبيرة من عصير الفراولة الطازجة. بعدها تطبقى الخليط على بشرتك وتدلكى البشرة لبضع دقائق. ويمكنك تطبيقه مرة واحدة أسبوعياً لتليين الجلد.

سكراب الفانيليا والملح وزيت الزيتون لنضارة البشرة

يمكنك تحضير وصفة طبيعية لتقشير البشرة باستخدام ملعقة كبيرة من الفانيليا والملح مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وتفركى به بشرتك مرة واحدة أسبوعياً ليجعلها ناعمة ونضرة.

قناع الفانيليا مع الحليب لبشرة ناعمة

من أجل بشرة ناعمة كبشرة طفل يمكنك خلط 2-3 ملاعق كبيرة من مستخلص الفانيليا مع ملعقتين كبيرتين من الحليب الخام وبضع قطرات من ماء الورد. طبقى الخليط بلطف على بشرتك ودلكيها لبضع دقائق قبل غسله.