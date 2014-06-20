Vans تطلق أحذية تعود بالزمن إلى العام 1966

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احتفالاً بأكثر من 50 عاماً على تصاميم Off the Wall، أطلقت Vans تشكيلة Anaheim Factory من تصاميم أحذية Classic التي تم استلهامها من الأحذية التي أنتجتها الشركة في بداياتها بمصنع إناهايم في كاليفورنيا.

فعند انطلاق أعمال Vans في العام 1966، كانت تمتلك صالة عرض بمساحة 400 قدم مربع ومتصلة بالمصنع الذي كان ينتج الأحذية البسيطة المصنوعة من الأقمشة. واليوم تحيي Vans هذه الحقبة بإطلاق إصدار جديد من أحذيتها المميزة.

فقد حرصت Vans على تضمين تشكيلة Anaheim Factory بأدق التفاصيل التصميمية التي تعود إلى حقبة أواخر الستينات ومطلع السبعينات، حيث تشير الأرقام في أسماء التصاميم لقوالب الأحذية التي كانت تصنع حينها، وهي Authentic 44 وOld Skool 46وSk8-Hi 38، وكل تصميم منها يتميز بـجانبين مريحين وبارتفاع أعلى وتم معالجتها بلمعان خفيف على غرار التي كانت تظهر عند تقسية المطاط باستخدام مادة الكبريت.

كما تحمل المجموعة قماشاً ثقيلاً بوزن 10 أونصة وأشرطة جانبية تصل بين مقدمة الحذاء والكعب العلوي للحذاء المصنوعتان من الجلد المدبوغ وبينهما جانبي فتحات الأربطة. وتضم تشكيلة الألوان؛ أحمر السباق والرمادي الفاتح وهي الألوان الأبرز التي كانت تطغى على صالة العرض المتصلة بالمصنع في ذلك الوقت.

كما زودت Vans كامل التشكيلة بالنعل من نوع UltraCush™ حتى يمصبح بالإمكان الاستمتاع بالمشي المريح مع مجموعة أحذية Vans من عائلة Classic.