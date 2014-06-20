لم تخطر على بالك من قبل 7 استخدامات جمالية للفازلين

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أيمن الرفاعي

في منازلنا جميعا نحتفظ بالفازلين بغرض معالجة جفاف البشرة. هذا الإستخدام الوحيد الذي نعرفه للفازلين لا سيما في أيام الشتاء الباردة. ما لا يعرفه معظمنا أن الفازلين منتج جمالي متعدد الإستخدامات. حيث يمكننا اللجوء إليه لمعالجة العديد من المشكلات الجمالية

كيف يحدث ذلك؟ تابعينا وتعرفي على المزيد من خلال الاستخدامات التالية:

1- مقشر مثالي للجسم:

يمكنك خلط القليل من الفازلين مع كمية مناسبة من الملح الخشن وبهذه الطريقة تحصلين على مقشر طبيعي لبشرتك. هنا نضمن أن المقشر لا يحتوي على عناصر كيميائية تضر بصحة البشرة كما هو الحال في معظم أنواع المقشرات الموجودة بالسوق.

2- مزيل لطلاء الأظافر:

يصعب على العديد من السيدات إزالة طلاء الأظافر دون التسبب في تشويه مظهرها. نحن نقدم لك الحل السحري. اخلطي القليل من الفازلين مع كمية مماثلة من معجون الأسنان ثم أضيفي القليل من عصير الليمون. سوف تدهشك النتائج عندما تشاهدين السهولة في إزالة طلاء أظافرك دون حدوث الخدوش أو التقصفات.

4- إخفاء تقصف أطراف الشعر:

إذا كنت تعانين من أطراف الشعر المتقصفة فهذا المظهر لا تحبه المرأة حيث يؤرقها وينال من طلتها. لكي تتخلصي من هذه المشكلة ننصحك بتدليك نهايات وأطراف الشعر بالقليل من الفازلين قبل الخروج مباشرة وانعمي بطلة جذابة بلا تقصفات.

5- هايلايتر جذاب:

بعيدا عن منتجات الهايلايتر غالية الثمن ننصحك باستخدام الفازلين لهذا الغرض. امنحي خديك الإشراق والتألق من خلال إضافة القليل من الفازلين بالفرشاة عليهما قبل الخروج وشاهدي النتيجة بنفسك.

6- منع سيلان لون الشعر:

عندما تقررين استخدام لون لشعرك في المنزل قومي بوضع الفازلين بطول محيط الرأس حول شعرك. بهذه الطريقة يمنع سيلان اللون إلى أسفل.

7- ماسكارة طبيعية:

ربما تتعجبين كثيرا من هذا الإستخدام لكنه في الحقيقة يعد من أروع الطرق الجمالية. فبدلا من استخدام الماسكارة يمكنك تمرير الفازلين بطول رموش العينين ومن ثم تحصلين على رموش ممتلئة ورطبة في نفس الوقت والأهم من ذلك أنه يساعد على تجنب مشكلات الماسكارة المعروفة.

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