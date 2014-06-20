وصفات لذيذة تجعل طفلك يقبل على تناول الخضراوات

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إذا كنت تواجهين صعوبة في إقناع طفلك بتناول الخضروات المفيدة، فلا تستسلمي للأمر ، واحرصي على تقديمها له، لأن صحته ونموه يعتمدان كثيرًا عليها، وهناك وصفات محببة وجاذبة للأطفال يمكنك تقديمها له ليعتاد على تناولها، فكلما قدمتِ الخضروات لطفلك مبكراً كان أكثر تقبلاً لها.. إليك هذه الوصفات اللذيذة

– البيتزا:

تعد حلاً سحرياً، وأكثر صنوف الطعام المحببة للأطفال لذلك يمكنك إضافة الكثير من الخضروات إليها، فقط احرصي على أن تقطعيها إلى قطع صغيرة وأضافة الجبن إليها.

– الفلفل الملون:

قطعيه إلى قطع صغيرة وأضيفيه للتونة بعد إزالة الزيت منها وتبليها بالملح والفلفل والليمون، أو يمكنك إضافته للأومليت والفول.

– الكاتشب

يحب الأطفال الكاتشب والمايونيز فيمكنك تقديمهما مع الخضروات، ويمكنكِ أن تصنعي بعض الصوص في المنزل، مثل صوص الزبادي بإضافة فص من الثوم والقليل من الملح والفلفل والزيت والخيار المفروم.

– شوربة الدجاج:

أضيفي إليها الجزر المبشور، والبازلاء وإذا كان لا يحبذ الشوربة يمكنك عمل الأرز بالخضار مثل البازلاء والجزر أيضاً إلى الأرز

– معكرونة

يمكنكِ أن تضيفي الخضروات مفرومة إلى صلصة الطماطم التي تضاف للمعكرونة، والتي يفضلها معظم الأطفال، حيث يمكنكِ إضافة الجزر المبشور والبروكلي أو البقدونس أو السبانخ أو الفلفل الملون

نصائحنا لك:

يجب عليكِ معرفة الكمية التي يحتاجها طفلك يومياً من الخضروات، حتى لا تضعي توقعات لا يمكنك تحقيقها، فمثلاً يحتاج طفلك في سن ما قبل المدرسة إلى ملعقة من الخضروات مقابل كل عام من سنوات عمره.

اعلمي أن طفلكِ يميل إلى تقليدك؛ فإذا كان يراكِ تتناولين الخضروات دائماً فإنه سيكون أكثر حماسة لتناولها، أما إذا كان يراكِ تأكلين الوجبات السريعة دائماً، فلا تتوقعي إقبال طفلكِ على تناول الخضروات بمفرده.

اجعلي طفلكِ يساعدكِ في إعداد الطعام، فهذه المشاركة تجعله أكثر حماساً لتناول ما شارك في إعداده، فيمكنه أن يغسل الخضروات إذا كان سنه يسمح بذلك.

احرصي على أن تقدمي لطفلك الطعام الذي يحتوي على الخضروات وهو جائع، لكي يكون ذلك سبباً في حماسه لتناول الطعام، فحاولي مثلاً أن تقدمي له طبقاً من السلطة قبل الوجبة الرئيسية.

راقبي طفلك عند تناوله للطعام، فإذا كان يتناول الكثير من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية مثل الوجبات السريعة، فإنه سيكون أقل حماساً في تناول الأطعمة الصحية، وبالتالي يجب عليكِ أن تقللي من تناوله لتلك الأطعمة.

اعطي طفلكِ حصتين من الخضروات يومياً، حتى يحصل على ما يحتاجه من الخضروات دون تذمر منه.