هؤلاء هم الفائزون بأهم جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ73

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محمد ناجي

اختتمت في العاشر من سبتمبر الجاري فعاليات الدورة السنوية الـ73 لمهرجان فينيسيا (البندقية) السينمائي الدولي بإيطاليا الذي يعد أحد أهم أربعة مهرجانات للسينما في العالم على الإطلاق إلى جانب الأوسكار(الولايات المتحدة الأميركية) وبرلين (ألمانيا) وكان (فرنسا) حيث فاز الفيلم الدرامي الفلبيني The Woman Who Left للاف دياز بأرفع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لهذا العام وهي جائزة الأسد الذهبي.

وبعد عشرة أيام من إدخالها السرور في قلوب النقاد في الليلة الافتتاحية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي للعام 2016 بدورته السنوية الـ73 من خلال دورها المليء بالغناء والاستعراضات في الفيلم الموسيقي La La Land، تسلمت إيما ستون نجمة Birdman وThe Help البالغة من العمر 27 عاماً جائزة كأس فولبي لأحسن ممثلة من لجنة تحكيم المهرجان.

ستون هي أول أميركية تفوز بالجائزة منذ فازت جوليان مور بها عام 2002 عن دورها في فيلم Far from Heaven، فمنذ ذلك الحين شملت قائمة المكرّمات بجائزة أفضل ممثلة اثنتين من الممثلات البريطانيات هما هيلين ميرين وإميلدا ستونتون عن دوريهما في فيلمي The Queen و Vera Drake على الترتيب.

الجائزة جعلت إيما ستون في طليعة المرشحات لنيل جائزة الأوسكار في نسختها المقبلة التي ستحل خلال 5 شهور حيث من المحتمل أن تنافس أخريات من بينهن النجمة ناتالي بورتمان التي عرض فيلمها الجديد Jackie لأول مرة عالمياً أيضاً في دورة مهرجان فينيسيا لهذا العام.

ترأس سام ميندس، مخرج American Beauty وSkyfall لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لهذا العام التي ضمت الممثلتين جيما أرتيرتون وكيارا ماستروياني وصانع الأفلام الوثائقية جوشوا أوبنهايمر.

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز المسابقة الدولية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2016 جاءت كالتالي:

جائزة الأسد الذهبي: وهي أرفع جائزة بالمهرجان وفاز بها الفيلم الفلبيني The Woman Who Left للاف دياز

الجائزة الكبرى للجنة التحكيم: وفاز بها Nocturnal Animals لتوم فورد

جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج: فاز بها أمات إسكالانتي عن The Untamed وأندريه كونتشالوفسكي عن Paradise

جائزة فولبي لأحسن ممثل: أوسكار مارتينيز عن دوره في فيلم The Distinguished Citizen

جائزة فولبي لأحسن ممثلة: إيما ستون عن دورها في فيلم La La Land

جائزة أحسن سيناريو: نواه أوبنهايم عن فيلم Jackie

الجائزة الخاصة للجنة التحكيم: The Bad Batch لأنا ليلي أميربور

جائزة مارتشيلّو ماستروياني لأحسن ممثل صاعد: بولا بير عن دورها في فيلم Frantz.

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