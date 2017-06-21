“الفيكس” علاح سحري بسيط لمشاكل بشرتك وشعرك

شارك

الفيكس أو (أبو فاس) هو مادة ذات رائحة نفاذة قد يكره رائحتها البعض، وينزعجون منها جداً، إلا أن للفيكس فوائد رائعة جداً ستجعلك لن تستغني عنها أبداً بعد معرفتها وسيصبح وجود الفيكس في منزلك ضرورياً بسبب ما يحتويه من خصائص مثل “زيت الكافور، والمنثول، والفازلين ، وزيت جوزة الطيب، وزيت التربنتين، والليمون”، ويمكنك من خلال السطور التالية التعرف على فوائد الفيكس:

فوائده للبشرة والشعر:

يشفي تشققات القدمين : للفيكس قدرة رائعة على شفاء تشققات القدمين، فقط قومي بدهن قدميك بالفكس ثم أرتدي جوارب ويفضل أن تقومي بذلك قبل النوم بالليل، وخلال أسبوع واحد فقط سوف تندهشي من النتيجة .

للفيكس قدرة رائعة على شفاء تشققات القدمين، فقط قومي بدهن قدميك بالفكس ثم أرتدي جوارب ويفضل أن تقومي بذلك قبل النوم بالليل، وخلال أسبوع واحد فقط سوف تندهشي من النتيجة . يجعل الشفاه أكثر جمالاً : إذا كنت تريدين الحصول على شفايف وردية و أكثر نعومة ونضارة وبدون تشققات، قومي بدهن شفاهك بالفكس ودعيه لمدة ساعة كاملة وبعد ذلك قومي بمسحها وسوف تجدين نتيجة رائعة.

إذا كنت تريدين الحصول على شفايف وردية و أكثر نعومة ونضارة وبدون تشققات، قومي بدهن شفاهك بالفكس ودعيه لمدة ساعة كاملة وبعد ذلك قومي بمسحها وسوف تجدين نتيجة رائعة. لمعالجة حب الشباب : الفيكس يمكنه علاج حب الشباب بطريقة سهلة و فعالة و سريعة لأنه يحتوي على المنثول الذي يقوم بتهدئة الحبوب الملتهبة و المتورمة، وذلك عن طريق دهن وجهك بشكل دائري لمدة خمسة عشر دقيقة ثم بعد ذلك قومي بغسل وجهك بشكل طبيعي.

الفيكس يمكنه علاج حب الشباب بطريقة سهلة و فعالة و سريعة لأنه يحتوي على المنثول الذي يقوم بتهدئة الحبوب الملتهبة و المتورمة، وذلك عن طريق دهن وجهك بشكل دائري لمدة خمسة عشر دقيقة ثم بعد ذلك قومي بغسل وجهك بشكل طبيعي. للتخلص من فطريات الأظافر : ضعيه على الأظافر المصابة ثم قومي بارتداء الجوارب وكرري وضعه عليها مرتين في اليوم على الاقل لمدة خمسة عشر يوم وسوف يخلصك الفيكس من الفطريات والبكتيريا الضارة التي تنمو على الأظافر.

ضعيه على الأظافر المصابة ثم قومي بارتداء الجوارب وكرري وضعه عليها مرتين في اليوم على الاقل لمدة خمسة عشر يوم وسوف يخلصك الفيكس من الفطريات والبكتيريا الضارة التي تنمو على الأظافر. يحد من علامات التمدد : ضعي كمية مناسبة من الفيكس على علامات التمدد ثم دلكيها في حركة دائرية لمدة خمس دقائق و قومي بهذا مرتين في اليوم .

ضعي كمية مناسبة من الفيكس على علامات التمدد ثم دلكيها في حركة دائرية لمدة خمس دقائق و قومي بهذا مرتين في اليوم . فوائد الفيكس للشعر: إذا كانت لديك مشكلة تساقط في شعرك، قومي بإذابة الفيكس في الماء ودعيه على شعرك لمدة عشر دقائق ثم بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر .

فوائده في علاج الأمراض :