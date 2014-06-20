فيكتوريا بيكهام تنظف وجهها ببراز الطيور

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قد يبدو الأمر غريباً تارة وتارة أخرى مدهشاً، ويمكن أن نصاب بالتقزز عندما ندرك حقيقة مكونات الخلطة السحرية اليابانية، التي تستعين بها الفنانة البريطانية فيكتوريا بيكهام لتنظيف وجهها من الشوائب والبقع الداكنة، التي تغزو وجهها، بل وتشجع زوجها لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام، بتجريبها وبالفعل استحسن الفكرة كثيراً وخاض مغامرة تجريبها، والمدهش في الموضوع أنه حصل على نتائج إيجابية لا تصدق مما جعله يحرص على المواظبة على وضعها عدة مرات أسبوعياً.

يبدو أن لكل فنانة أسرار جمالية، فمن الأشياء التي تواظب عليها مطربة البوب البريطانية “فيكتوريا بيكهام”، وضع خلطة غريبة ومقززة في نفس الوقت على وجهها، من أجل تنظيفه من البقع، علماً أن هذا القناع استعمل لأول مرة في اليابان، وأعطى نتائجة باهرة، حيث يمزج فيه براز أحد الطيور المعروفة بالعندليب، مع نخالة الأرز وبعد ذلك يتم إضافة الماء لهذا المزيج، ثم يوضع هذا الخليط على الوجه قبل التوجه إلى فراش النوم، ويجب أن تكرر الوصفة عدة مرات في الأسبوع، وتعول هذه الفنانة كثيراً على هذه الخلطة في تبييض بشرة وجهها، وكذلك إزالة جميع البقع الداكنة.

ولم تخف الفنانة فيكتوريا أنها من خلال نجاح التجربة، تمكنت من إقناع زوجها ديفييد لاعب كرة القدم، الذي استمع إلى نصيحتها، بعد أن تأكد من فعالية الوصفة الطبيعية، وبالفعل تمكن من تبييض بشرة وجهه من جميع ما علق بها من شوائب، وأعلن أنها وصفة فعالة ومدهشة، رغم أنها غريبة وتبدو للوهلة الأولى سبباص في الشعور بالاشمئزاز.

والجدير بالإشارة فإن فيكتوريا بيكام أو فيكتوريا أدمز، مطربة بوب بريطانية وزوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكام، حيث كان لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقاً، وأنجبت منه أربعة أطفال.

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