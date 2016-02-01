هنأ المسلمين بحلوله…..شهر رمضان يثير إعجاب النجم فين ديزل

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هنأ نجم هوليوود بطل أفلام الحركة العالمية فين ديزل، المسلمين عبر العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، وفضل هذا الفنان العالمي أن يبعث بتهانيه لمحبيه من المسلمين من خلال مقطع فيديو، ظهر فيه برفقة صديقه المقرب مغني الهيب هوب كريم خربوش، الشهير في الوسط الفني العالمي باسم فرينش مونتانا.

لم يفوت النجم العالمي فين ديزل فرصة شهر رمضان، ليتقدم بتهانيه الخالصة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، وجاء ذلك عبر حسابه على موقع “أنستغرام”، وكان النجم قد صور الفيديو قبل يوم من حلول رمضان، حيث تحدث فيه عن صوم صديقه فرينش مونتانا، مؤكداً في سياق متصل على سبيل المزاح بأنه قد ينضم إليه في تجربة الصوم التي تثير اهتمامه.. إذا هل يصوم نجم هوليوود فين ديزل رمضان على الأقل من باب الفضول والإعجاب؟

واعترف نجم أفلام” Fast Furious” أن فكرة الصيام في حد ذاتها تشده كثيراً، ووصفها بالجيدة خاصة بالنسبة للأشخاص الحريصين على ضبط أنفسهم.

حيث صرح يقول في هذا المقام: “..إن الفكرة من شهر رمضان قوية للغاية..وربما جيدة لكل الناس..بل ولأي شخص في الحياة، على اعتبار أنه يجعلك قادر على اختبار ذلك النوع من الانضباط لفترة طويلة من الوقت، وقد يكون الأمر علاجي ومجدد لطاقات الفرد..”.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي عرضت للمثل الكبير فين ديزل، كان في شهر أبريل الماضي، وتمثل في الجزء الثامن من أفلام Fast . Furious، وحمل عنوان” The Fate of the Furious”، حيث شاركه في البطولة كل من دواين جونسون وميشيل رودريجز، إلى جانب كل من تشارليز ثيرون وجيسون ستيثام، وتمكن هذا الفيلم في ظرف قياسي من تحقيق إيرادات ضخمة على مستوى شباك التذاكر في قاعات السينما.