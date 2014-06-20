تناول فيتامين “سي” يحسن العلاج الكيماوي والإشعاعي لمرضى السرطان

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أوضحت دراسة أميركية أجراها باحثون بجامعة “آيوا”، أن تناول جرعة مرتفعة من مكملات فيتامين “سي” يمكن أن يحسن العلاج الكيماوي والإشعاعي لبعض أنواع السرطان الشرسة التي تصيب الدماغ والرئة.

ووجد الباحثون، أن الجرعة القصوى من فيتامين سي التي تصل من 800 إلى 1000 ضعف الجرعة العادية، تساعد على إنجاح كلاً من العلاج الكيماوي والإشعاعي.

كما لاحظ الباحثون، أن الآثار الجانبية تنخفض جداً لدى المرضى، بسبب الجرعات المرتفعة من فيتامين “سي”.

الجدير بالذكر أن فيتامين “سي” يتواجد بكثرة في عدد من الفواكه والخضروات، منها الجوافة والبرتقال والليمون والكيوي، والبروكلي، والفلفل الرومي، والفراولة، والجريب فروت، والمانجو واليوسفي والطماطم والأنانس والبطيخ والموز والتفاح.