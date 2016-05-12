نقص فيتامين “د” مسؤول عن صداع رأس الرجال

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يخلف نقص فيتامين “د”، العديد من الأمراض آخرها تلك التي أكدتها دراسة حديثة وهي أن نقص فيتامين د يسبب الصداع المتكرر وخاصة عند الرجال فهم الأكثرعرضة للإصابة بالصداع والأورام السرطانية.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع المتكرر، هم الأقل قضاءاً للوقت في الخارج، الأمر الذي يمنعهم من التعرض لأشعة الشمس، كما أن هناك أعراض يسببها نقص فيتامين “د” وهي مشاكل النوم واضطرابات الجهاز العصبي وارتفاع ضغط الدم التي تؤدي إلى آلام الرأس والصداع بأشكاله.

وبحسب الدراسة يؤدي فيتامين “د” دوراً هاماً في تحفيز المستقبلات الحسية للخلايا المناعية في جسم الإنسان والتي تقوم بدورها بمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية ومسببات الصداع النصفي.