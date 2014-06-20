نقص فيتامين “د” سبب رئيسي لأمراض القلب

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اذا كنت ممن يعانين من نقص فيتامين ” د” فلا تهملي هذا الأمر فقد أثبتت آخر الأبحاث بأن نقص هذا الفيتامين يرتبط بضعف العضلات والعظام، بل أن نقصه في الدورة الدموية يعمل على زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هذا يعني أن نقص فيتامين “د” عامل إصابة جديد يتسبب بأمراض القلب والشرايين الرئيسة كالسكتات وقصور القلب الاحتقاني إلى جانب عوامل ارتفاع ضغط الدم والبدانة ومرض السكري.

اكتشف خبراء طب القلب الوقائي أن نقص فيتامين “د” يعد عاملاً جديداً لمخاطر أمراض القلب، فقد وجد أنه المساهم الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب والأوعية. لذلك ينبغي فحصه واستدراكه، عموماً من السهل تقييم إذا ما كان هناك نقص به، كما أن علاجه متاح من خلال تناول مكملات الفيتامين، فهي آمنة ورخيصة.

وجد أيضاً أن نقص فيتامين “د” يبدل مستويات الهرمونات ووظيفة المناعة، مما يزيد مخاطر الإصابة بالسكري.

*مصادر فيتامين “د”

وجد الباحثون أن نقص فيتامين “د” أكثر انتشاراً مما يظن البعض، لذلك لابد من الاهتمام بعلاجه. ورغم أن معظم متطلبات الجسم من الفيتامين قد تأتي من التعرض للشمس. لكن العيش بالأماكن المغلقة واستخدام عازلات الأشعة يمنع 99% من تكوين فيتامين “د” بالجلد، فهناك أشخاص كثيرون لا ينتجون كفايتهم. وذلك بسبب اختلاف أساليب الحياه المتطورة، حيث تقلصت أوقات المعيشة خارج المباني، ولم يعد الانسان المعاصر يعرض نفسه للشمس دائماً واذا ما فعل ذلك يكون خلال فصل الصيف فقط وعلى شاطىء البحر فقط.

*ملاحظة: رغم أن التقليل من عازلات الشمس مرغوب فيه، إلا أن استخدامها للوقاية من سرطان الجلد ضروري لمن يتعرض للشمس أكثر من 15 إلى 30 دقيقة.

يمكن الحصول على فيتامين “د” من خلال تناول المكملات أو من خلال الأغذية الطبيعية مثل سمك السلمون والسردين وزيت كبد سمك القد والأطعمة المدعّمة بالفيتامين كالحليب والحبوب.