فيتامنينات لا غنى لأي امرأة عنها

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فيتامين A

هذا الفيتامين له خواص مضادة للأكسدة، والسيدات في كل الأعمار تحتاج إلى فيتامين A. حيث أنه يساعد في تقوية العظام والأسنان، وتقوية الأنسجة والخلايا وخاصة خلايا الجلد. هذا الفيتامين يقوي المناعة بعدة طرق منها تقوية الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والفم والتي تعتبر خط المناعة الأول للجسم.

يقوي النظر ويحافظ عليه. ويتواجد فيتامين A في الجزر، الكانتالوب، اليقطين، المشمش، الطماطم، البطيخ، الجوافة، البروكلي، البابايا، الخوخ، الفلفل الأحمر، السبانخ، البيض، الكبد واللبن.

فيتامين B2

له إسم آخر وهو ريبوفلافين وهو مهم جداً لصحة الجسم، وعمليات الأيض، وعمليات نمو الخلايا، يقوي جهاز المناعة، يقوي الأعصاب ويعالج التهاباتها ويمنع آلام الأعصاب، يكافح التوتر والإرهاق. ونقص فيتامين B2 يؤدي الى ضعف جهاز المناعة وخلل في الأعصاب وظهور آلام وتنميل في الأطراف، التهابات في الحلق وشحوب في العينين واللسان.

كما يؤثر في البشرة وتظهر بها تجاعيد مع تشققات في الشفتين، وجفاف في الشعر وقرح في الفم. ويتواجد فيتامين B2 في اللحوم الحمراء، الجبن، اللبن، الزبادي، الخضروات الورقية، الخميرة، البيض، اللوز وفطر عش الغراب.

فيتامين B6

له اسم آخر وهو بيريدوكسين وهو مهم جدا لجهاز المناعة، ويستخدمه الجسم لإفراز أنواع عديدة من المواد الكيميائية في المخ ولإفراز الكثير من الهرمونات. وبالتالي يعالج الاكتئاب وأمراض فقد الذاكرة والتركيز.

مفيد أيضاً لصحة القلب ولتنظيم السكر في الدم كما يقلل الغثيان الصباحي اثناء الحمل. ونقص فيتامين B6 يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا. ويتواجد هذا الفيتامين في الأفوكادو، الموز، السمك، الشوفان والمكسرات.

فيتامين B7

له اسم آخر وهو بيوتين وهو مهم لنمو الخلايا وتصنيع الأحماض الدهنية. مهم لصحة الجلد والشعر ويحفز نمو الشعر والأظافر. وهو مهم أيضاً لنمو نخاع العظام، كما يحافظ على مستويات الكوليسترول. ونقص هذا الفيتامين يعتبر نادر ولكن إن حدث فيؤدي الى تقصف وتساقط الشعر وتكسر الأظافر وظهور الطفح الجلدي.

ويتواجد هذا الفيتامين في العدس، الشوفان، اللبن، الجزر، الكانتالوب، اللوز، الموز، الفلفل، الزبادي، الجبن وصفار البيض.

فيتامين B9

هذا هو الفيتامين الشهير بحمض الفوليك وهو مهم لكل السيدات لأنه يحافظ على صحة القلب، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، ويحسن من الخصوبة ويحسن من العمليات العقلية ويكافح الإصابة بالزهايمر والاكتئاب.

وتظهر أهمية خاصة لحمض الفوليك أثناء الحمل وهو تكوين الجهاز العصبي للجنين. ويتواجد حمض الفوليك في عصير البرتقال، البطيخ، البيض، الخميرة، البقوليات، والخضروات الداكنة والفراولة.

فيتامين B12

هذا الفيتامين مهم لعمليات التمثيل الغذائي، انقسام الخلايا، تكوين البروتين، الحفاظ على صحة القلب والذاكرة، المحافظة على الأعصاب ووظائف المخ. ونقص فيتامين B12 يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا والاكتئاب، يتواجد فيتامين B12 في الجبن، البيض، السمك، اللحوم واللبن.

فيتامين C

هو الفيتامين الشهير بأنه يقوي المناعة ويقوي الجسم ضد نزلات البرد يلعب دور كبير في صفاء البشرة واعطائها الحيوية. ويتواجد هذا الفيتامين في البروكلي، الجريب فروت، الكيوي، البرتقال، الليمون، البطاطس، الفلفل الأخضر والطماطم والفراولة.

فيتامين D

هو فيتامين مهم جدا لتثبيت الكالسيوم على العظام والحفاظ على قوة العظام وعدم إصابتها بالهشاشة وعلاج الروماتيزم والروماتويد.

يقوي النظر ويمنع أعراض ما قبل الدورة الشهرية. ويتواجد هذا الفيتامين في الأسماك الدهنية، اللبن، البيض والكبد، وبعد تناول تلك الأطعمة يُخزن الفيتامين في صورة غير نشطة ولتنشيط الفيتامين عليك التعرض للشمس لمدة 15 دقيقة يومياً.

فيتامين E

هذا الفيتامين يسمى فيتامين الشباب لأنه يقلل من ظهور التجاعيد ويقلل من أعراض الشيخوخة حيث أنه من أقوى المواد المضادة للأكسدة. ويتواجد في زيت الذرة وزيت عباد الشمس، زبد الفول السوداني، المكسرات، السبانخ وزيت كبد الحوت.