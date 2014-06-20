مؤتمر “واعي” يدعم الشباب اجتماعياً واقتصادياً

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عقدت الجمعية الصيدلية الكويتية- الجهة المنظمة للفعالية، مؤتمراً صحفياً بحضور ممثلين عن رعاة الجهات الحكومية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الصحة، وزارة الرياضة والشباب، والرعاة من القطاع الخاص: بيت التمويل الكويتي (الراعي الاجتماعي)، وبنك الكويت الدولي (الراعي الذهبي).لإلقاء الضوء على مؤتمر واعي الذي سينطلق في الكويت بتاريخ 18 فبراير

وخلال المؤتمر عرض د. هاني زكريا، رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية لأهداف مؤتمر واعي الرامية إلى تبصير الشباب الكويتي حول تفادي الوقوع في مطبات المخدرات المهلكة والتي من شأنها أن تقضي على مستقبلهم.

وأشار مؤكداً على نمو نسبة الإدمان في الكويت مما يسلتزم اتخاذ معايير فورية لمكافحتها ونشر الوعي بين أركان المجتمع. وأوضح زكريا أن المؤتمر سوف يتناول كافة هذه القضايا كما يتضمن ورش عمل يشارك فيها أخصائيون في الصحة والمجتمع.

وأشار إلى أن الجهات الاقتصادية الراعية مثال بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي سوف تلعب دوراً محورياً خلال المؤتمر في حث الشباب على خوض العمل الاقتصادي وتسخير قدراتها في هذا المجال مما من شأنه أن يحد من الإدمان وآفاته السامة.

وأوضح زكريا: “ان مؤتمر واعي يأتي لدق ناقوس الخطر وإنقاذ شبابنا من آفة الإدمان ففي الكويت، أكثر من 7500 ملف مفتوح بمركز علاج الإدمان، و70 ألف مدمن في الكويت بينهم نسبة مرتفعة من فئة الشباب وقد ازداد عدد المدمنين بنسبة 25% في السنوات الثلاث الأخيرة.

فالأشرار من تجار الموت والسوء يستميتون لبث سمومهم في عروق البشر لا سيما الشباب، فكما الوباء الذي انتشرت المخدرات في اروقة العالم والعالم العربي على وجه الخصوص حتى أضحت مهددا رئيسيا لاقتصادات الشعوب وثرواتها المادية والبشرية في المقام الاول خاصة وان الغالب الأعظم من ضحايا الادمان فئة الشباب والمراهقين”

الى ذلك، يتضمن المؤتمر جلسات نقاش محورية حول تأثير المخدرات من الناحية الطبية، المجتمعية، المهنية والتربوية يشارك فيها رياديون من صناع القرار في قطاعات تربوية وصحية واقتصادية، ويهدف الى الاخذ بيد الشباب باتجاه الانخراط الصحي في المجتمع المهني وتحفيزه على خوض غمار المشاريع المتوسطة والصغيرة ما سوف يبرز كفاءاته ويعزز معارفه وثقافته، كما التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع آليات حلول استراتيجية تعمل على إيجاد حل جذري لمشكلة الإدمان.

هذا وينظم المؤتمر الأول من نوعها، في فندق كراون بلازا على مدى ثلاثة أيام من 18 الى 20 فبراير 2017، تحت رعاية كريمة من وزارة الدولة لشؤون الشباب، وبمشاركة حاشدة من قبل مؤسسات اقتصادية وتربوية وصحية عريقة في الكويت، آثرت المشاركة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه تنمية كفاءات شباب الكويت.

ويهدف المؤتمر الى ارشاد الشباب الكويتي حول كفية تجنب آفة المخدرات وتعزيز الثقة بأنفسهم ليثقوا بقدراتهم على الإنجاز والتطوير كما المساهمة في انشاء جيل مفكر وواع على مقدرة من تحديد أهدافه واتخاذ القرارات السليمة.

ويناقش المؤتمر أيضا كيفية تشجيع وتنمية مهارات الشباب عن طريق الارتباط بأنشطة إيجابية تساعد على ابراز هوية الفرد للحصول على أقصى استفادة ممكنة من أوقاتهم؛ هذا بالإضافة الى تعريف العائلات بمظاهر ودلالات التعاطي لدي أبنائهم وكيفية حمايتهم من الوقوع في شرك الإدمان.

كما يسعى المؤتمر أيضا الى خلق آلية تنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي لنشر الوعي بين الطلبة لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية.