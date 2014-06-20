تصاميم وائل فران لغرف الأولاد فريدة وتراعي جنسهم وسنهم

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أولى المهندس الداخلي وائل فرّان غرف نوم الأولاد في مشروع Dressed to the Nines أهمية خاصة. فهو يجد أن المنزل الحديث يحمل في طياته التميز والرقي ليؤمن الراحة والحياة العصرية لجميع أفراد الأسرة، حيث جاءت أبسط وأصغر التفاصيل لتعكس فرادة هندسته الداخليَّة.

ويتوافق تصميم غرف النوم مع جنس وسن الأولاد. فالغرفة الأولى مخصَّصة لفتى في سن المراهقة، حيث كُتب اسمه بطريقة الكاليغرافي “Calligraphy” على الجدار مباشرة فوق سريره المفرد المغطى برداء أزرق يحاكي لون الجينز.

أمَّا الغرفة الثانية، فهي مُعدَّة لطفل صغير يبلغ عامين من العمر. ولقد تمَّ تصميم هذه الغرفة بشكل يجعلها مقسمة إلى قسمين: قسم مخصَّص للنوم وآخر للعب، علماً أنه تمَّ إنتقاء الألوان البهيجة مثل الأحمر والأزرق والأبيض لإضفاء أجواء من المرح.

في حين جاء تصميم غرفة نوم الفتاة عصرياً، حيث تظهر الحداثة من خلال أوراق جدران ملونة وظلال بنفسجية ووردية اللون تضفي على الغرفة جمالية خاصة.