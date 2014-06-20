الفنان وائل جسار ينفي خبر إلقاء القبض عليه: مجرد سوء تفاهم… والنقيب هاني شاكر حلّ الموضوع!

شارك

ندى أيوب – بيروت

نفى الفنان اللبناني وائل جسار ما تمّ التداول به منذ ساعات، عن إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة، مشيداً بنقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر الذي حلّ المشكلة. وقد نشر وائل تفاصيل ما حصل معه على حسابه في موقع فايسبوك كما يلي:

“لا توجد أزمة ولا احتجاز من الأساس وما حدث مجرد سوء تفاهم وعدم معرفة بالقانون المصري، وهو ما تفهمته وتفهمه رجال القانون المحترمين، ولا يوجد أي مشكلة على الإطلاق حاليا، نذكر ان أمير الغناء العربي هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية انهى المشكلة التي حصلت في مطار القاهرة الدولي، متجها إلى بيروت، بسبب حمل مبلغ 50 ألف دولار، وهو ما يخالف القانون المصري.

‎ النقيب هاني شاكر أجرى عدة اتصالات بطرفي الأزمة، واتفق على إنهاء الأمور بسداد نسبة من المبلغ المضبوط حسبما ينص القانون المصري، وتم التصالح بعدها وإنهاء الأزمة”.

وأكد وائل جسار، أنه لم يكن على علم بالقانون المصري الخاص بحيازة الأموال أثناء السفر.

‎”وينص قانون رقم 8 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد بشأن القيمة النقدية المسموح باصطحابها للمسافرين القادمين إلى مصر والمغادرين لأراضيها”، على أن يسمح للراكب عند المغادرة أو الوصول بحمل مبلغ لا يزيد عن 10.000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي ) أو ما يعادلها بعملات أخرى، كما يسمح بحمل نقد مصري في حدود 5000 جنيه مصري ( خمسة آلاف جنيه مصرى ) ويحظر ما زاد عن ذلك!

مساء أمس ظهر وائل في فيديو في الاستديو، مع الفنان عادل عايش، ينفي فيه إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة، كاشفاً أنه خلال زيارته القصيرة لمصر والتي استغرقت72 ساعة، سجل أغنية جديدة هدية لبلده الثاني مصر بعنوان “بحبك يامصر”، كتب كلماتها محمد الرفاعي ولحنها الفنان وليد سعد وتولى التوزيع المايسترو عادل عايش.”

هذا ما نشره جسار على صفحته، لكن التعليقات كانت هجومية جداً، انتقدت المبالغ الضخمة التي يتقاضاها المطربون مقابل الغناء لبلد يعيش حالة إقتصادية صعبة، ومن هذه التعليقات على ما نشر وائل:

“وائل جسار واخد 650 ألف جنيه عشان يغني بحبك يا مصر!

مصر أنهين؟ في قرى تعداد سكانها 50 ألف انسان بقالها اكتر من 40 سنة بتقدم طلبات لعمل صرف صحي هيتكلف 200 ألف جنيه ومحدش معبّرها، وكل اللي نجحوا في الانتخابات كانوا بيوعدوا الغلابة يعملوا الصرف وبعدين يكبّروا دماغهم بعد النجاح ” انت متخيل واحد هيغني لأم مصر بتكلفة صرف صحي لـ 3 قرى على الأقل، يعني حوالي 150 ألف إنسان وهينقذهم من الأمراض والرشح اللي في بيوتهم…”!

شارك

Comments

comments