القبض على وائل جسار بمطار القاهرة

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أيمن الرفاعي

ألقت القوات المصرية بمطار القاهرة الجوي القبض على المطرب اللبناني الشهير وائل جسار. وفي التفاصيل انه تم القبض على جسار اثناء استكمال الإجراءات متجها الى بلده لبنان .

حيث عصر بحوزة وائل جسار على مبلغ 50 الف دولار وهو ما يخالف القانون المصري والذي ينص على معاقبة كل من يحمل معه أكثر من 10 ألاف دولار أو ما يعادلها من العملات الاخرى أثناء الخروج من المطار.

هذا وقد تدخل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين منهيا الأزمة. حيث تبين أن المبلغ الذي كان يحمله المطرب هو مجموع ما حصل عليه خلال إحيائه لبعض الحفلات بمصر خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف النجم وائل جسار أنه لم يكن يعلم بقانون النقد الذي يمنعه من حمل هذا المبلغ وانه دائما ما يحترم القوانين المصرية ويحرص على ذلك جيدا.

كما أكد جسار أنه يكن كل الاحترام للسلطات المصرية لكنه لم يكن على دراية بتلك القوانين.

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