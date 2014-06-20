وائل جسار يمتع جمهوره في “بتسأليني”

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صدر مؤخراً لنجم الأغنية اللبنانية وائل جسار، أغنية جديدة تحمل عنوان “وبتسأليني”، عبر القناة الرسمية لشركة أرابيكا التي قامت بإنتاجها، والتي كتب كلماتها ولحنها صلاح الكردي وأشرف على توزيعها أحمد أمين، وقد كان آخر ألبومات الجسار ” عمري وذكرياته”، وينتظر أن تحقق الأغنية الجديدة نسبة مشاهدة عالية وتحظى بإعجاب الجمهور بالنظر إلى حرص الفنان على انتقاء أجود الكلمات وأعذب الألحان في جديد أعماله التي يطرحها بانتظام.

فقد طرح وائل جسار أغنية جديدة وجاء ذلك مباشرة، بعد إحيائه للحفل الغنائي الكبير بقاعة “اريزن” بمناسبة عيد الحب، وحرص على إمتاع الجمهور بأجمل أغاني ألبومه الأخير الذي يحمل عنوان ” عمري وذكرياته” وتمكن من إلهاب حماس الجمهور الذي غنى معه على مدار ساعة ونصف، ولم يفوت وائل جسار الفرصة وقدم تهانيه للحضور بمناسبة عيد الحب وخاطبهم بعبارة “..أنتم أحلى جمهور وأحلى ناس..” . وكان أول ألبوم طرحه وائل في بداية مساره الفني حمل عنوان “ماشى”، حيث حقق به نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وما تجدر إليه الإشارة فإن الجسار بدأ الغناء في سن مبكرة وروادته أحلام الشهرة عندما كان شاباً، تزوج من ابنة ضيعته “ميري” ولديه منها مارلين ووائل جونيور، اختار لنفسه اللون الطربي على اعتبار أنه غنى كثيراً لعمالقة الفن العربي على غرار أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب.

يذكر أنه صور إحدى أغاني الألبوم الأخير بطريقة الفيديو كليب وتحمل عنوان “عم شوف خيالات” وطرحت عبر قناة شركة “أرابيكا” على موقع “اليوتوب”.