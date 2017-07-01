وائل جسار وملحم زين يعيدان مدينة طابا إلى الخارطة السياحية

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تطلق مجموعة طابا هايتس وفنادقه أول احتفالات الصيف لعام ٢٠١٧ تحت اسم (Summer nights 2017) بمنتجع طابا هايتس خلال الفترة من ٦ الي ٨ يوليو ٢٠١٧ بحضور باقة من نجوم الفن العربي، حيث يحيي الفنان ملحم زين أول أيّام ليالي صيف ٢٠١٧ Summer nights 2017، بمنتجع طابا هايتس.

كما يحيي الفنان وائل جسار ليلة ٧ يوليو، فيما يختتم الفنان الأردني شادي جميل ثالث أيّام احتفالات ليالي الصيف. بالإضافة إلى العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية للراقصة الاستعراضية الروسية اوكسانا وغيرها من الفقرات والعروض الفنية.

وتأتي احتفالات الصيف لعام ٢٠١٧ تأكيداً على استمرار الدعوة إلى ضرورة تنشيط وتشجيع وعودة السياحة لمدينة طابا، مع ضرورة وضع طابا من جديد على خارطة السياحة العالمية والعربية خلال عام 2017 / 2018 مع اهتمامات مجموعة طابا هايتس الرائدة في المجالات السياحية أن تقدم موسم صيف متميز تقديراً وتكريماً لضيوفها من كافة أنحاء العالم في فعاليات وأجواء فنية ساحرة. بالإضافة إلى التأكيد على استمرار الدعوة لعودة السياحة العالمية إلى مدينة طابا وخليج العقبة.

هذه الاحتفالات برعاية منتجع طابا هايتس وفنادقه أحد منتجعات شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وتنظيم شركة ستار سيستم (هاني حسن) الذي يستخدم أحدث أنظمة الصوت والاضاءة لإقامة الاحتفالات بأفضل المستويات.