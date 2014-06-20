وائل كفورري يطلق أغنية جديدة قريبا والجمهور متشوق

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فضيلة بودريش

ينتظر الجمهور المتذوق لفن وائل كفوري بشوق لجديده الفني، على اعتبار أن المطرب كفوري، يضع اللمسات الأخيرة لإطلاق أغنيته الجديدة ال”السينغل”، التي ينتظرها المعجبين بفارغ الصبر ويتوقع أن تحقق نجاحا كبيرا، بالنظر إلى حرص كفوري الشديد لانتقاء الكلمات واللحن على حد سواء.

يعكف الفنان اللبناني وائل كفوري على التحضير لإطلاق أغنيته الجديدة الـ”سينغل”، قريبا حسب ما كشف عنه عبر حسابه الرسمي على تويتر، ونشر صورة له أثناء الاستماع إلى هذه الأغنية الجديدة.

tسوف يغني النجم كفوري من كلمات الشاعر منير بوعساف وألحان ملحم أبو شديد، وعلق عليها بالقول: “العد العكسي” أي لمح إلى اقتراب انطلاق العمل الجديد أو العد العكسي لهذه الأغنية، علما أن وائل كفوري من المقرر أن يحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، المنتظر تنظيمه يوم 22 أكتوبر الجاري والذي سيبث عبر شاشة lbci.

يذكر أن أول بداية للفنان وائل كفوري، كانت من برنامج ستوديو الفن عام 1992 وحاز آنذاك على الميدالية الذهبية حيث شاركت معه في تلك الدورة الفنانة ديانا حداد وعدد كبير من الفنانين المتواجدين اليوم في الساحة الفنية، ونال التكريم من اللجنة المنظمة للبرنامج وانبهر به الفنان والموسيقي اللبناني روميو لحود، حيث اعتبر أنه أول هاوي يغني باحتراف عال، بل أنهم لم يستمعوا إلى صوت مثله قبل ثلاثة عقود كاملة، ثم سطعت نجومية وائل كفوري بشكل لافت في لبنان أولا لتتوسع بعد ذلك شهرته نحو الوطن العربي، وذاع صيته في البداية بأغنيته “ما وعدتك بنجوم الليل”، التي مازالت تردد إلى اليوم وحققت نجاحا كبيرا يوصف بالباهر.

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