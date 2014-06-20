زوجة كفوري تنفي ضربها وتتمسك بوائل حتى الموت

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فضيلة بودريش

اطلت مؤخرا أنجيلا بشارة، زوجة الفنان اللبناني وائل كفوري في صورة تعد الأولى من نوعها، تجمعها بزوجها، ونشرتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، لتنفي بشدة ما روج مؤخرا من إقدام الفنان كفوري على ضربها وتعنيفها، وللعلم أنه لأول مرة يرى الجمهور وجه أنجيلا، وأرفقت الصورة بتعليق يعكس تشبثها بزوجها وأبو أطفالها بعبارة “..حتى يفرقنا الموت..”.

فقد انتشر مؤخرا خبر يحمل اتهامات عديدة لوائل كفوري، تكمن في التعدي بالضرب على زوجته، وبالموازاة مع ذلك ذهبت الشائعات إلى أبعد من ذلك، عندما روجت لوجود مشاكل عديدة بين الشريكين كادت تؤدي إلى الطلاق

وتثار العديد من التساؤولات في الوقت الحالي، حول تخلي كفوري عن موقفه من الاستمرار في إخفاء وجه زوجته وطفليه عن الاعلام.. هل من أجل تكذيب شائعات قد تؤثر على صورته أمام جمهوره؟.. أم هناك دوافع أخرى، أو أن كفوري مع الوقت تقبل تعرف الجمهور والاعلام على زوجته وأسرته الصغيرة، وكانت أنجيلا قد أرفقت الصورة بتعليق يحمل الكثير من المعاني: “Till death do us part”، فهناك من ذهب إلى تفسيره، بأنها توجه كلامها لوائل بكونها ستبقى إلى جانبه إلى مدى الحياة، ولتكشف لكل من روج أو تلقى خبر الخلاف الموجود بينهما، أن حياتهما مستمرة ولن يفترقا عن بعضهما البعض.

يذكر أن المطرب اللبناني المتألق وائل كفوري، كان حريصا على إبعاد عائلته عن الظهور في الإعلام، لكن منذ زواجه في عام2011والشائعات تلاحقه، وينشر عنه خبر انفصاله وعدم تفاهمه مع قرينته، والجدير بالإشارة فإن كفوري أنجب من أنجيلا كل من ميشال وميلانا التي ولدت عام 2016.

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