“الطوفان” يدفع وفاء عامر لارتداء الحجاب

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ارتدت الممثلة المصرية وفاء عامر الحجاب، من أجل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “الطوفان”، والذي تشارك فيه شقيقتها أيتن عامر، حيث تؤدي دور أختها كما في الواقع، وهناك من علق على صورة لبس وفاء للزي الشرعي بأنه منحها طلة مميزة وجعلها تشع بالنور.

وقد قامت شقيقتها الفنانة المصرية الشابة أيتن عامر بنشر، صورة لأختها وفاء عامر وهى ترتدي الحجاب عبر حسابها على موقع تبادل الصور الشهير “أنستغرام”، حيث أخذتها لها من أول مشهد تصوير لمسلسلها الجديد “الطوفان”، وأرفقتها بتعليق تضمن العديد من التفاصيل فكتبت التعليق التالي: “..من كواليس مسلسل الطوفان استنونا سوا طالعين أنا ووفاء أخوات في المسلسل.. مبروك أول يوم تصوير يا ست منيرة ..”.

يذكر أن مسلسل “الطوفان” الذي شرع في تصويره يشارك في بطولته، مجموعة كبيرة من النجوم ومن الفنانيين، نذكر من بينهم أحمد بدير و ماجد المصري ووفاء عامر وأيتن عامر وعبير صبري، إلى جانب كل من روجينا و كندة علوش و رامي وحيد ومحمد عادل بالإضافة إلى سيد رجب، وكتب سيناريو هذا العمل الفني بشير الديك وأسندت مهمة الإخراج إلى خيري بشارة.

ويتابع جمهور الفنانة أيتن عامر في الوقت الراهن عرض فيلمها الجديد في دور السينما، والذي يحمل عنوان “يا تهدي يا تعدي”، والذي أسندت إليها فيه لأول مرة بطولة مطلقة، حيث يشارك معها في هذا العمل الفني، كل من محمد شاهين و سلوى خطاب وإدوارد و محمد عادل و عايدة رياض، وكتب السيناريو أحمد عزت، وأشرف على إخراجه خالد الحلفاوي، وأنتجه إبراهيم إسحاق.